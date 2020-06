Comienzan las obras en la avenida de A Coruña

0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 29/06/2020

La reordenación del tráfico en el barrio de O Burgo arranca esta semana con las obras en la avenida de A Coruña, donde se cambiará el sentido de circulación. El objetivo es eliminar el tráfico de paso y priorizar la movilidad peatonal en todo el barrio.

Según informa el Concello de Pontevedra, está previsto que entre el 30 de junio y el 31 de julio la empresa adjudicataria, EC Casas, lleve a cabo trabajos en la avenida de A Coruña «co obxecto de cambiar a zona de aparcadoiros, para que queden situados á dereita segundo o novo sentido da circulación prevista (subindo), cambiar a ubicación dos colectores e reacondicionar as beirarrúas. Convén lembrar que a reordenación do tráfico no Burgo implica que o tráfico na avenida da Coruña pasará a ser de subida en todo o vial».

Durante ese mes de obras, se restringirá el tráfico en la zona, permitiéndose solo el acceso de servicios y garajes, que se realizarán siguiendo el sentido circulación actual (desde Pasarón hacia el puente de O Burgo). Sí cambiará el tráfico ya partir de mañana en Leonardo Enríquez y luis Otero (las calles que bordean el estadio de Pasarón), para derivar hacia la avenida de Compostela el tráfico de entrada a la ciudad.

Cuando finalicen las obras en la avenida de A Coruña, esta quedará con sentido único de salida de la ciudad.

La reordenación en el barrio de O Burgo se completará con la plataforma única en el tramo de A Santiña más próximo al puente de O Burgo, con lo que se pretende reforzar el carácter peatonal de una zona por la que discurre el Camino Portugués.