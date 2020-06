Gonzalo Caballero se sube a la bici para anunciar un plan gallego de este vehículo

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 24/06/2020 12:28 h

Con casco, mascarilla y en bicicleta. Así llegó el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta a Pontevedra este miércoles festivo. Gonzalo Caballero, acompañado entre otros por Paloma Castro e Iván Puentes, se presentó en la plaza de España tras dar un pequeño paseo en bici por la ciudad. Afirmó que la comunidad «necesita desenvolver todo o ámbito deportivo, impulsar o deporte base, profesional e de elite e facelo construíndo un mapa de instalacións no conxunto do territorio». El político, que admitió que hacía muchos meses que no se subía a la bicicleta, señaló que tiene que haber normas y reglas claras a la hora de invertir los fondos en materia deportiva. Aludió a la importancia de alcanzar un acuerdo con las cuatro diputaciones y las federaciones deportivas para fomentar el deporte entre la ciudadanía «para manter o corpo e a mente con axilidade».

Su partido, dijo, tiene un conjunto de proyectos y propuestas en el programa de gobierno para Galicia. Se comprometió a fortalecer, si llega a la Xunta, las políticas de fomento del deporte y a desarrollar un Plan Galego da Bicicleta que permita «dar seguridade a aqueles cidadáns que utilizan a bicicleta para transportarse, para acadar unha mobilidade sostenible entre os distintos espazos urbanos e para desenvolver sendas como unha forma de fomentar o turismo». Es algo muy compatible, subrayó, con energías limpias y con una sociedad amable. «Andiven moito en bici cando era novo e agora a verdade e que no día a día, como vou de Vigo a Santiago, ir en bicicleta é moi complexo. Utilízoa moito menos do que me gustaría e había meses que non subía», comentó a preguntas de los periodistas. Reconoció que su vida actual le limita mucho para ir en bicicleta, pero el ciclismo fue de los deportes que más frecuentó y en el que se sentía más cómodo.

Gonzalo Caballero también se refirió a los datos que este martes hizo público la oenegé Intermón Oxfam en materia de pobreza. Son, subrayó, una alerta para la salida de esta crisis. Apuntó que en Galicia hay en torno a medio millón de personas en situación de pobreza, según otros indicadores son 600.000, y con la crisis del covid va a haber 44.000 gallegos más que estarán en esa situación en los próximos meses. «Necesitamos un goberno socialista en Galicia para protexer ás persoas, un escudo protector que non as deixe na cuneta», recalcó el candidato, que calificó de «insuficiente» la política social de la Xunta.