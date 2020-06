Plumas de colores en Pontevedra contra la «plumofobia»

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

22/06/2020 14:27 h

En el balcón del Concello de Pontevedra ya cuelga una bandera de plumas para reivindicar la libertad de expresión física y emocional del colectivo LGTBIQ en la Semana do Orgullo. Bajo el lema «Non a plumofobia» los representantes municipales, entre los que estaba la concejala de Igualdade, Paloma Castro, además de la coordinadora del Centro de Información sobre a Diversidade e Sexualidade, Ada Otero, colgaron esta bandera reivindicativa. "A plumofobia está instalada na sociedade como unha forma máis ou menos sutil de odio, que se manifesta en expresións do tipo: 'Non me importa que sexas gai, pero tampoco fagas ostentación'", explicó Castro este martes, quien añadió que "dicir non á plumofobia significa non xulgar, deixar ser a cadaquén como é, sen valorar".

Además de la bandera multicolor, habrá un programa de actividades lúdicas, culturales y reivindicativas organizadas por el Concello, a través del programa municipal Pinto e Maragota. Entre ellos estará el Contacontos Diverso y el San Xoán Travestí. La iniciativa municipal se abrirá este miércoles con fuerza en el primer piso del Mercado con estas dos actividades. A las 20.00 horas se celebrará en la Ludoteca O Ganapán el cuentacuentos Rei e Rei, en el que se acercarán a los más pequeños historias y propuestas para celebrar el Orgullo LGTBIQ+. A partir de las 22.30, el Gastroespazo será el escenario de San Xoán Travestí, un espectáculo de cabaré transformista con Drag Queen e Drag King, interpretado por Marinita y sus maromas. El aforo está limitado a un máximo de 25 mesas.