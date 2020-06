Inspección estudia una queja sobre la gestión del CIFP A Xunqueira durante el estado de alarma

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 18/06/2020 14:17 h

Inspección Educativa investigará una queja enviada por cuatro profesores de distintos departamentos del centro integrado de formación profesional (CIFP) A Xunqueira de Pontevedra sobre la gestión por parte de la dirección desde que se decretó el estado de alarma. El escrito se presentó en el registro del Edificio Administrativo de la Xunta el pasado 2 de junio. Fuentes de la Xefatura Territorial de la Consellería de Educación indicaron, a preguntas de La Voz, que «se estudiará el caso» e Inspección abrirá una investigación al respecto «como sucede con todo lo que llega».

En la protesta formal que firman esos cuatro docentes se señala que la «desatención» que sufren por parte de algunos miembros de equipo directivo del CIFP A Xunqueira «é unha constante durante o curso». No obstante, esa situación dicen que se agravó desde que en marzo se decretó el estado de alarma por la pandemia y se suspendieron las clases presenciales. Aluden a que todo el claustro se encontró en una situación excepcional de un día para otro que requería de medidas excepcionales y una adaptación a una forma de trabajar nueva. «Mentres que cada profesor, cada titor e cada xefatura de departamento tentabamos que o alumnado non quedara desatendido, parte do equipo directivo non daba apenas sinais de vida», aseguran, siendo la jefatura de estudios la que daba directrices de cómo actuar según iban saliendo nuevas normativas.

La forma de funcionar durante esos días, relatan, era a través de reuniones urgentes y extraordinarias del Área de Formación (RAF), en las que participaban la jefatura de estudios y los jefes de departamento. «Traballamos coordinadamente cada proposta, considerando as achegas que faciamos todas as xefaturas de departamento e, seguindo unha orde acordada, eran trasladadas a todo o profesorado a través de reunións de departamento», exponen.

Hacen hincapié en que, lejos de hacer una valoración positiva de esa capacidad de trabajo en equipo, el director «hanos ninguneado e menosprezado en varias ocasións». Citan varios ejemplos, entre ellos, la gestión del reparto de ordenadores, y la falta de un criterio claro en los permisos concedidos al profesorado para poder acudir al centro a buscar material didáctico o documentación. En el escrito se refieren también a la sorpresiva convocatoria de un claustro vía Webex el 12 de mayo, donde hubo «faltas de consideración» del director, la vicedirectora y el secretario. La fecha de reincorporación del alumnado es otro motivo de discrepancia. Estaba previsto para el 25 de mayo, pero no se hizo efectivo hasta el 27, manifestando el director, dicen, que no hacía falta profesorado de guardia para atender a los estudiantes que acudían, «desatendendo as indicacións que aparecen na resolución».

En lo que hacen hincapié esos docentes es que durante toda esta etapa desde el Área de Formación del CIFP A Xunqueira se consiguió implementar un sistema de trabajo coordinado, «dedicando moito tempo e esforzo e buscando sempre o mellor para o centro». Lamentan que por parte de algunos miembros de la dirección se quisiera dar una imagen de las jefaturas de departamento y de la jefatura de estudios «como elementos problemáticos que só poñen impedimentos e dificultades». Con su protesta formal, solicitan que se tomen las medidas necesarias para solucionar esta situación.

Respuesta de la dirección

Por su parte, el director del CIFP A Xunqueira, Rafael Núñez, calificó el escrito de «improcedente» y aludió a que se trata de un tema interno del centro. Afirmó que los profesores hicieron la queja sin consultar al resto de miembros de los departamentos y que tiene «defectos de forma». El máximo responsable del CIFP rechaza unas acusaciones que, en su opinión, solo buscan atacar a la dirección y dar una imagen negativa del centro para provocar su cese. El escrito se abordó el martes en otro claustro.