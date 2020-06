Rufo tiene «mono» de volver a vestirse de granate

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la voz 16/06/2020 21:47 h

Rufo está en Madrid. Y puede decirse que cuenta los minutos para volver a Pontevedra y estar ya preparado para que cuando el club dé la orden de volver vestirse de corto sea el primero en hacerlo. «Tengo mono de volver, a ver si sabemos pronto la fecha para regresar a los entrenamientos en equipo porque ya estamos cansados de hacerlo solos», explica el delantero desde su casa de Madrid, donde pasó parte de la cuarentena junto a su familia. «El próximo 21 de junio si todo va bien aquí volveremos para Pontevedra, aprovecharemos la playa y estaré preparado para cuando el equipo me necesite», señala Rufo. En las última semanas ha habido varios rumores que abren la posibilidad de que fiche por un equipo de mayor categoría, pero él es tajante: «Seguiré en el Pontevedra, tengo contrato por dos años más y salvo que venga Lupe y me diga que no me quiere, aquí estaré», recalca el delantero, que se ha ganado en algo más de dos meses el corazón de la afición. «Pero si hasta ya tengo a la niña matriculada en el colegio y mi familia está encantada aquí», recalca para frenar los rumores que lo ponen en el punto de mira de otros clubes.

Debutó con la elástica granate el 26 de enero después de haber derrotado con dos goles al equipo de Jesús Ramos unas semanas antes. Ya en el Internacional de Madrid era el máximo goleador del equipo y de la categoría, pero la apuesta de Lupe Murillo por reforzar el equipo de cara a una hipotética lucha por el ascenso le llevó a hacer un importante desembolso de dinero y traer a Rufo a Pontevedra. En solo siete partidos como granate marcó seis goles y a medida que pasaban los días se consolidaba como un referente en la ofensiva granate y hacía enloquecer a la grada. En los dos últimos partidos marcó tres y dos goles contra el Castilla y Getafe B, respectivamente, lo que alimentó las esperanzas de un equipo que semanas antes estaba ante le abismo del descenso y el 8 de marzo dormía ya en la novena posición a siete puntos de la zona de play off y en una racha ascendente. «Empezamos a arrancar bien y de repente tuvimos que parar cuando le habíamos cogido el hilo y estábamos en una dinámica ascendente», señala Rufo, que ahora no descarta empezar a pensar en fijarse cotas más altas. «Se puede pensar en ascenso, como mínimo a la Segunda B pro, el Pontevedra está casi obligado por potencial, afición y ciudad a estar en el futuro en esa categoría superior a la Segunda B».

Hasta el momento, el club no ha hecho pública ninguna renovación, ni siquiera la de Jesús Ramos, que es un secreto a voces. Rufo, como pichichi de la categoría, necesita regresar al terreno de juego y devolver a la afición la emoción del último partido que se jugó en Pasarón, donde golearon al filial madridista por un 4-0, que hacía presagiar un final de liga esperanzador. Con e final de liga ya sentenciado y una próxima temporada con cien equipos en cinco grupos, solo queda saber quiénes serán los rivales del Pontevedra para un año sobre el que hay demasiadas incógnitas.