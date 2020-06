Ciencias Sociais, pabellón universitario y Recinto Ferial, posibles sedes de la ABAU

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 16/06/2020 15:55 h

La crisis del covid-19 obliga a multiplicar el número de sedes para la celebración de las ABAU, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. El selectivo del 2020 estará, sin duda, marcado por la pandemia y se desarrollará entre los días 7 y 9 de julio, un mes más tarde de lo habitual. Según informó este martes la Universidade de Vigo, en Pontevedra se examinarán casi 1.500 alumnos, pero no todos en la capital. En la ciudad, donde harán las pruebas cerca de 750 estudiantes, se utilizarán como lugares de examen las aulas grandes de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, el pabellón deportivo universitario y el Recinto Ferial. Si bien esta última instalación no está totalmente confirmada, «xa que non está rematado o plan de desconfinamento, polo que, en caso de non poder utilizalo, os exames se farían no pavillón da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte», según explica Luis Muñoz, delegado del rector de la UVigo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

Otros 700 alumnos se examinarán en dos comisiones establecidas en Vilagarcía de Arousa (550) y Marín (150). En Vilagarcía todos los estudiantes de O Salnés harán las pruebas en las instalaciones de Fexdega, que puso el Concello a disposición de la CIUG. En Marín la sede de la comisión de la ABAU estará en el IES Illa de Tambo, pero los exámenes tendrán lugar en el pabellón de A Raña.

Para las ABAU de este año se consideró la utilización de espacios amplios con buena ventilación, donde se pueda mantener la distancia y con la flexibilidad necesaria para un número variable de alumnos. Además de tener buena accesibilidad para entrar y salir, preferentemente con mesas y sillas individuales. La mascarilla será obligatoria para todos.