Los vendedores de la ONCE vuelven a las calles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 15/06/2020 12:03 h

Los vendedores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) reiniciaron este lunes el despacho del cupón en las calles de Pontevedra y de toda Galicia. El retorno se produce una vez que la comunidad abandona el estado de alarma por la pandemia del covid-19. En la provincia son 230 las personas ciegas o con resto visual que reparten suerte desde sus puestos callejeros. Ramón Bértolo es uno de ellos. Vende el cupón en el número 13 de la calle Michelena. En este primer día de venta el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), quiso tener un gesto de apoyo a los vendedores comprando su primer cupón tras la desescalada. «Me dio ánimo y me dijo que se alegraba de verme otra vez por aquí porque estoy en su ruta diaria», comenta Ramón Bértolo, que lleva quince años vendiendo el cupón de la ONCE.

En su caso, tiene resto visual de nacimiento. Con ironía señala que madrugar no le sienta bien. «A ver cómo va la cosa. Si hace mal tiempo, mal asunto», dice. A media mañana del lunes había despachado más de cuarenta cupones. Habla mientras sigue vendiendo. Una de las cosas que peor lleva en la vuelta es el tener que trabajar con mascarilla, pantalla y guantes. «Es un rollo porque es incómodo. Llevo gafas y se me empañan, pero habrá que adaptarse». La jornada que hace Ramón en la calle Michelena es de 10 a 14.30 y de 17 a 20.30 horas. Vende cupones a 1,50 euros, y también con la opción de 2 euros y 3 euros en el caso del de los viernes.