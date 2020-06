El PP afirma que Pontevedra fuerza a los niños a ir a Marín para jugar en un parque infantil

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 14/06/2020 13:57 h

El presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, acusó al Concello de «improvisación» del Concello en la apertura de los parques infantiles y aseguró que los niños de la ciudad «tendrán que ir a ayuntamientos adyacentes para poder jugar», poniendo a Marín como ejemplo. Domínguez sostuvo que al ejecutivo le falta un plan de acción «claro y concreto» y aseguró que «los niños deberían ser una prioridad y así poder volver a la normalidad en la mayor brevedad». En opinión del líder popular, «los padres y madres deberíamos saber cuánto antes las medidas concretas que se van a adoptar» en cuanto a los parques y afirmó que «el Ayuntamiento debe invertir lo necesario en planes de adaptación, higiene y desinfección sin esperar un minuto más».

El portavoz municipal del PP recalcó: «La apertura de los parques infantiles debería de estar preparada desde hace semanas. Como otros concellos gallegos. El Concello de Pontevedra ha estado desaparecido durante la pandemia. Esperemos que no lo esté también en la desescalada, en lo poco que se le pide que haga».

Asimismo, Domínguez puso como ejemplo a Marín, en cuanto a la previsión de apertura de sus áreas de juego infantil. El líder popular insistió en que el edil socialista Iván Puentes el mismo día en que se cerraron los parques dijo que la reapertura se haría en el primer momento. Para el PP, ahora hay un cambio de postura, ya que entienden que se está retrasando. «Llama la atención que la excusa de Pontevedra sea que la desinfección diaria de las zonas de juego es materialmente imposible, algo que sí están realizando otros concellos más pequeños y con menos posibles que el nuestro».

El PSOE critica la política de la Xunta de «eu invito e ti pagas»

Por su parte, el secretario general provincial del PSdeG-PSOE en Pontevedra, David Regades, denunció que la Xunta abre los parques infantiles «sen contar cos concellos que, tres meses despois, seguen sen ver un euro do Goberno galego». El líder socialista hace referencia al acuerdo de la Xunta que autoriza la apertura de estas áreas recreativas, pero estableciendo condiciones a los Concellos como la limpieza y la higienización constante de las zonas de juego y el control de aforo. Para Regades, se trata de «un novo exemplo de improvisación desta Xunta caracterizada pola confrontación constante co Goberno de España e pola ausencia total de diálogo e cooperación coa Administración local». El dirigente socialista se pregunta si la Xunta se molestó en evaluar el impacto económico de estas medidas o de ofrecer los medios personales y materiales necesarios. «Trátase dun novo exercicio de eu invito e ti pagas, típico do Goberno galego», sentenció Regades, que afirmó que los ayuntamientos necesitan que desde Santiago se cree un fondo autonómico extraordinario de 300 millones de euros para mitigar los gastos desde el comienzo del estado de alarma en la provincia. El líder del PSOE concluyó que «os municipios da provincia de Pontevedra só atoparon o apoio económico e técnico inmediato da Deputación».