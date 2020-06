Pontevedra y O Salnés se mantiene como el área sanitaria con menos casos activos por coronavirus en Galicia

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

14/06/2020

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se mantiene como el ámbito con menos casos activos por coronavirus en Galicia, según los datos facilitados por el Sergas en su parte diario de este domingo. Siguiendo este informe, en el área sanitaria no hay ningún paciente por covid-19 hospitalizado en plan ni en Montecelo, el Hospital do Salnés ni en el QuirónSalud Pontevedra. Asimismo, no hay tampoco pacientes por coronavirus atendidos en el área de cuidados crítico de los hospitales, es decir, no hay nadie en UCI por la pandemia. Por otra parte, en sus viviendas, evolucionan de la enfermedad ocho personas, un número que no ha variado en varios días.

Desde el inicio del plan de contingencia por el covid-19 se han curado en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés 891 pacientes, la misma cifra que ayer. En este mismo ámbito fallecieron por la pandemia un total de 16 personas.

Los datos a nivel Galicia por áreas sanitarias son los siguientes: Vigo encabeza la lista con 140 casos activos, seguido por A Coruña, con 109; Santiago, con 34; Ourense, con 27, Lugo, con 21; Ferrol, con 12; y Pontevedra, con el menor número de afectados activos, con ocho.