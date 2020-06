Piden al Concello que ceda al Sergas el local de la biblioteca de Ponte Sampaio

0

Sigue la polémica en torno a la prestación del servicio de atención primaria en el consultorio de Ponte Sampaio, en Pontevedra. Este viernes la Asociación de Vecinos Héroes de Ponte Sampaio 1809 solicitó al Concello de Pontevedra que ponga a disposición del Sergas el local anexo al consultorio médico destinado a biblioteca, un espacio, dicen, que está cerrado todo el año sin ningún tipo de uso. Para el colectivo, esta es la única forma de que se pueda realizar la consulta de médico y enfermera respetando los protocolos marcados por Sanidad. La asociación añade que ese espacio solo sirve para que «un colectivo afín al BNG disponga a su antojo de un local que dice ser biblioteca, pero que todos los vecinos somos conscientes de que no tiene ninguna actividad durante todo el año».

En este sentido añade la asociación que al mismo colectivo que tiene la biblioteca se le arregló un local, antiguamente viviendas de los profesores, exclusivamente para ellos, «algo que no tiene nadie en la parroquia y a donde se podría trasladar la biblioteca si se considera necesario». Héroes de Ponte Sampaio 1809 insta al Concello a solucionar el tema del consultorio médico. «Está en sus manos el poner a disposición del Sergas este local para que sea acondicionado, dado que si no es así la médica no volvería al consultorio de Ponte Sampaio, según manifestaciones de la misma a varios pacientes, por no contar el local actual con las condiciones exigidas en el protocolo», subraya el presidente de la asociación, Ramón Agulla Bará.