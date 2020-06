La feria Pont-Up Store combnará este año actividades presenciales y en línea

0

La séptima edición de la feria de emprendedores Pont-Up Store ya calienta motores. Como no podía ser de otra manera, este año estará marcada por la pandemia provocada por el covid-19, por lo que este año será una edición«híbrida», combinando actividades en línea con la tradicional carpa en la plaza de España de Pontevedra.

El Concello acogió este jueves la primera presentación de la feria, un acto al que asistieron la concejala de Promoción Económica , Yoya Blanco, el diputado provincial Gregorio Agís, y el coordinador del evento, el profesor Pedro Figueroa.

Este último señaló que «está sendo un traballo titánico sacar adiante esta sétima edición do encontro no seu formato orixinal a pé de rúa, pero aínda así a organización segue apostando por manter o espírito orixinal do Pont-Up Store, adaptándose por suposto aos límites que marque a normativa vixente».

De momento, se decidió mantener las fechas prevista (17, 18 y 19 de septiembre), pero «con novidades na programación e o deseño do evento para adaptarse á normativa de aforos vixente no momento da súa celebración».

Dentro de la programación, Figueroa destacó como novedad el «espazo de internacionalización», con formaciones y encuentros on-line que permitirán a los emprendedores incorporar capacidades y herramentas para salir al mercado exterior. Con respecto a la programación digital, Figueroa explicó que «a web, totalmente renovada, funcionará a partir deste ano como plataforma para soportar a dixitalización dun evento híbrido, co obxectivo de ir sumando contidos que conformen un repositorio de interese para os novos emprendementos».

Como en ediciones anteriores, diez proyectos innovadores tendrán la oportunidad de explicar en 5 minutos sus propuestas a representantes de importantes empresas y entidades gallegas. Está prevista la la participación de Margarita Hermo Figueira, directora de la Asociación Galega de Empresa Familiar; Emilio Bruquetas Serantes, director general de Reganosa Holdco; Ángel González Calvo, presidente ejecutivo de Setga; y Virginia Pozo Castro, fundadora de Coosy. Estas presentaciones serán abiertas al público.

Además, la carpa de la plaza e España contará con 35 stands gratuitos donde las empresas podrán exponer sus proyectos al público. Ayer mismo se abrió el plazo para presentar solicitudes a través de la web www.pontupstore.com.

La concejala Yoya Blanco espera que la feria se pueda desarrollar sin problemas derivados de la pandemia, e insistió en que «traballaremos para que poida celebrarse, ben co plan orixinal ou con outro alternativo».