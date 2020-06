Las instalaciones deportivas no se abrirán hasta julio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra /la voz 09/06/2020 20:00 h

Las instalaciones deportivas de la ciudad permanecerán cerradas hasta el próximo mes de julio. A pesar de que en la fase 3 podrían habilitarse espacios para hacer deporte en grupos reducidos, el Concello de Pontevedra, en conversaciones con los diferentes clubes de la ciudad, acordó que sigan cerradas durante el mes de junio. En el encuentro telemático estaban los responsables técnicos y directivos de más de cuarenta equipos de la ciudad, además del jefe del Servizo de Deportes, Xaime Agulló. «Sería temerario e imprudente asumir o risco de abrir instalacións que nestes momentos non son necesarias», explicó el responsable de Deportes, Tino Fernández, quien asegura que los distintos clubes de la ciudad lo asumen como la postura más acertada «ata que a situación ofreza máis garantías».

La decisión tomada entre el Concello y los equipos de la ciudad es unánime, pero aún así se baraja la posibilidad de contemplar excepciones. En ese caso se desarrollarán protocolos «para aqueles casos excepcionais que así o requiran», advierte Fernández. Una de esas situaciones excepcionales es en la que se encuentra el Leis 26 FS. El equipo de fútbol sala masculino están inmerso en la preparación del play off de ascenso a Segunda División y desde este lunes entrena en el pabellón de A Xunqueira. Desde el Concello han puesto en marcha todos los protocolos de seguridad y prevención para evitar posibles contagios durante el uso de estas instalaciones municipales. En esas directrices que marca el Concello para el Leis, los distintos espacios deportivos, auxiliares o complementarios al pabellón solo se podrán usar previa autorización y sin superar el aforo dispuesto en la fase 3, que fija un máximo de 20 personas en las pistas polideportivas; diez, en los gimnasios y cuatro, en los vestuarios.

Los jugadores del Leis retomaron esta semana los entrenamientos después de tres meses parados y trabajan para lograr el ascenso a Segunda. Antes de empezar las sesiones, la plantilla y el cuerpo técnico se sometieron en la Federación Galega de Fútbol a los test del covid-19 que son obligatorios antes de empezar a entrenar. El resto de clubes de la ciudad tienen suspendidas sus competiciones y ninguno retomará la actividad.

Campolongo espera retomar la actividad el 22 de junio

El Complexo Deportivo de Campolongo, a través de Serviocio Be One, solicitó por registro la reapertura de las instalaciones, presentando además los protocolos de seguridad y prevención. A la espera de que los servicios técnicos examinen la documentación y pase por la junta de Gobierno local, el concejal de Deportes, Tino Fernández, espera que se puedan abrir las puertas el próximo 22 de junio, «pero non podemos dar unha data exacta».