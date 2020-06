Investigan a un profesor de academia en Pontevedra sospechoso de acosar a alumnas

0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 07/06/2020 05:00 h

Un profesor de academia de Pontevedra está siendo investigado por la Policía Nacional en relación con, al menos, dos denuncias por acoso sexual interpuestas por alumnas. Las fuentes consultadas no descartan que, en los próximos días, se puedan presentar nuevas denuncias a estas iniciales.

El caso saltó cuando una de las víctimas, menor de edad, narró a su entorno una serie de comportamientos por parte del docente que las fuentes consultadas calificaron como perturbadores. De este modo, allegados de la adolescente explicaron ayer que su relato de lo ocurrido determinó no solo la interposición de una denuncia en comisaría, sino que espoleó a una segunda joven, esta ya mayor de edad, a que relatase una serie de episodios que habrían ocurrido antes de que hubiera alcanzado los 18 años y que determinaron la interposición de una nueva denuncia. En este último caso no se descarta, incluso, que se trate de abusos sexuales y no acoso.

Ambas denuncias propiciaron la apertura de una discreta, pero exhaustiva investigación por parte de la Policía Nacional de Pontevedra. Según trascendió ayer, los agentes encargados de este caso ya han procedido al arresto de esta persona, de tal modo que una vez concluidas las diligencias policiales en comisaría, fue puesta a disposición judicial.

Por lo pronto, el juez instructor decretó su puesta en libertad con cargos, al tiempo que emitió una orden de alejamiento con respecto de una de las víctimas, al parecer, la que aún es menor de edad.

Temor a que reincida

La detención del sospechoso y su puesta en libertad no ha tranquilizado a algunos de los allegados de ambas víctimas, toda vez que temen que con la reanudación de la actividad docente en las academias propiciada por la desescalada del estado de alarma, este profesor pueda volver a reincidir en estos comportamientos. Es una circunstancia que, según dejan entrever, les genera inquietud y preocupación.

De igual modo, estas fuentes están convencidas de que puede haber otras víctimas que aún no se han atrevido a relatar su calvario y, por tanto, no han dado el paso de denunciar, por lo que aguardan que la apertura de la investigación policial pueda servirles de estímulo para dar este paso.