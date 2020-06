Pontevedra invita a «borrar a pegada do CO2»

«borrar a pegada do CO2»" data-autor ="Unknown" data-fechaPublicacion = "20200606" data-id="01101591438977447730373" data-origen="web" data-seccionpublicacion="Pontevedra" >

Pontevedra despertó este sábado con pintadas en una docena de calles. Pero no son vandalismo, sino que forman parte del reto que lanza el Concello a los vecinos: bajo el lema «-CO2 +PO2 Pontevedra espazo público san e seguro» se busca pretende concienciar sobre que «canto máis movemento peonil, canto máis PO2, máis se contribúe a borrar a pegada do dióxido de carbono CO2».

Las inscripciones en la calle se realizaron durante la tarde y la noche del viernes en una docena de espacios públicos: en el eje Michelena-Peregrina-Daniel de la Sota, Virxe do Camiño, Praza do Hospital, Benito Corbal, O Gorgullón, Rúa Serra, Praza de Cruz Vermella, Praza de España, plaza delante de la Audiencia, O Burgo, avenida de Lugo y Monte Porreiro.

El simbolismo de la acción es que «demostrará co paso do tempo e co uso da propia enerxía das persoas que a pegada de CO2 irase eliminando, e quedará só o Efecto PO2, un estilo de vida e de respecto polo medio e pola saúde das persoas que ten en Pontevedra un singular exemplo».

Esta es la primera propuesta de la concejalía de Promoción da Cidade, que dirige Anabel Gulías (BNG), para divulgar el Efecto PO2 entre los vecinos de Pontevedra, a través de una campaña de comunicación «moi intensa» que se prolongará a lo largo de todo el año tanto en Pontevedra como en el exterior.

Además de esta primera acción habrá, tal y como anunciaron el viernes el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores y la propia Gulías, otras como «a creación de microvídeos que demostren que o espazo público é a prolongación das casas e espazos de traballo dos pontevedreses e pontevedresas; faladoiros do alcalde con persoeiros; unha campaña de carteleira específica para explicar na cidade que é o Efecto PO2 que xa se empezou a instalar onte mesmo en sedes administrativas, establecementos...».