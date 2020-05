Pontevedra tendrá verano festivo y Feira Franca

para todos os gustos e para todas as idades»

El Concello de Pontevedra respondió este viernes a la pregunta que se viene formulando desde hace semanas: ¿Habrá fiestas en el verano del covid-19? La respuesta es un sí tajante. Lo confirmó la concejala de Festas, Carme Da Silva (BNG): «Vai haber festas de verano en Pontevedra, sen ningunha dúbida. E tamén vai haber Feira Franca. Vai ser todo diferente ao habitual, pero Pontevedra terá verán festivo».

El Concello, señaló Da Silva, tenía cerrado a principios de marzo (antes de declararse la pandemia) una programación festiva al uso. es decir, con actividades desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Desde que se decretó el estado de alarma, el servicio de Festas trabajó para reprogramar «absolutamente todo», señaló la concejala.

El resultado será una programación veraniega en que «todo será novidoso, porque todo cambia». Obviamente, no habrá grandes espectáculos musicales ni aglomeraciones. Pero sí habrá decenas de actividades de todo tipo. «De todos os gustos e para todas as idades», subrayó Da Silva. Música, magia, actividades para niños, teatro, audiovisual, cine... «Unha programación intensa, variada e simultánea en moitos espazos para diversificar a afluencia».

Así, si habitualmente eran tres los escenarios principales en los que se desarrollaba la programación festiva (plaza de España, A Ferrería y O Teucro), en este verano del 2020, el verano del covid-19, habrá no menos de una docena de escenarios repartidos por toda la ciudad. Desde la plaza de Barcelos hasta San Antoniño, Campolongo, el entorno del gafos, Eduardo Pondal, O Burgo... El servicio de Cultura del Concello llevó a cabo un minucioso trabajo de medición de todos los espacios susceptibles de acoger actividades al aire libre para definir los posibles aforos. Esos sí, con control de acceso, circuitos diferencias de entrada y salida, sillas para mantener el distanciamiento social... «A prioridade é manter a seguridade sanitaria e as medidas hixienicas. Non poder correr o risco de tirar pola borda o esforzo que fixo a sociedade nestes meses de confinamento», insistió Carme da Silva.

Todas las compañías que contratará el Concello para la programación de julio y agosto serán gallegas. Y se contratará preferiblemente en Pontevedra todos esos servicios excepcionales como la colocación de sillas en diez o doce plazas, los controles de acceso, la desinfección de los espacios públicos...

El objetivo es mantener la actividad económica inyectando en la economía local esos 940.000 euros de presupuesto para el verano festivo, del que se benefician los grupos, compañías y empresas contratados directamente, pero también los locales de hostelería y otros sectores.

A lo que no pudo responder Da Silva es la pregunta sobre si habrá atracciones feriales. «Ainda é pronto. Suponse que para agosto estaremos xa fora da fase 3, pero en ningún sitio estipúlase cales van sers as condicións fora desa fase. Veremos como evoluciona todo».

¿Y la Feira Franca? Carme da Silva también garantizó que se celebrará, y señaló que están estudiando diferentes opciones. Sera también una Feira Franca diferente a lo habitual, pero habrá fiesta medieval en Pontevedra el septiembre de este 2020., el verano del covid-19.