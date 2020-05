La policía de Pontevedra da con una pareja de ancianos que había robado un iPhone

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 24/05/2020 18:13 h

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 18 de mayo, en el centro de la ciudad de Pontevedra, pero la Policía Local no los dio a conocer hasta este domingo. Aquel lunes, a las seis y media de la tarde, una señora se acercó a una patrulla que estaba en un punto de observación habitual entre las calles Benito Corbal y Daniel de la Sota. La mujer les contó que a su marido le había desaparecido un iPhone y que no sabía si lo había perdido o se lo habían robado. Con el otro móvil los propietarios intentaron localizar el móvil desaparecido y la información del teléfono lo situaba en el entorno del santuario de la Peregrina. Los agentes se desplazaron hasta allí con la pareja y preguntaron en los bares y terrazas de la calle González Zúñiga. Nadie dijo saber nada del teléfono extraviado.

La mujer que había pedido ayuda a la policía lo volvió a intentar y esta vez el sistema de localización situaba el iPhone en la calle Santa Clara. La búsqueda volvió a ser infructuosa. Al tercer intento, que emplazaba el móvil en la calle Padre Fernando Olmedo, sí hubo suerte. Un policía reconoció a una pareja mayor que ya estaba en la calle González Zúñiga cuando habían preguntado la primera vez. Cerca de la parada de autobús de esta calle, el agente se dirigió a la anciana, de 84 años, y al señor, de 75. Al ser preguntados si habían visto un móvil, ella dijo que no de malos modos. Al insistir, su marido reconoció que habían encontrado un teléfono, lo que le valió una bronca, según fuentes policiales, de su mujer. Confesaron que el móvil vibró varias veces, pero que no le dieron importancia, que lo encontraron en un banco y que el dueño debería pagarles por recuperarlo. Finalmente, no les quedó más remedio que entregar el iPhone a la policía.