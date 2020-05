O Mercado relanza su imagen y sus «Sabores» coincidiendo con la reapertura del Gastroespazo

0

Pontevedra / La Voz 23/05/2020 17:54 h

La entrada de Pontevedra en la fase 2 de la desescalada traerá consigo la reapertura del Gastroespazo del Mercado de Abastos, que retomará su actividad este martes co un aforo máximo de 100 asientos (un 40 % de los 250 para los que tiene capacidad) y seis establecimientos abiertos: Olmos Gastrobar, Bar La Plaza, Umami Poke, Merluzateca, Nasa y A Viñoteca. Esta nueva etapa irá acompañada no solo de unas estrictas normas de higiene y prevención, sino también de una renovación y unificación de la imagen de las dos plantas de la Praza en base a concepto «Sabores», con la instalación de carteles informativos y de adhesivos para el suelo y aplicaciones colgantes que marcarán los itinerarios para los clientes.

Además de las restricciones de aforo, se establecerá un único acceso por las escaleras de la entrada principal (hacia la calle Sierra), empleándose las del lado derecho para subir y las de la izquierda para bajar, quedando cerradas el resto de escaleras del edificio. Únicamente podrá utilizarse el ascensor de la derecha, que al igual que los aseos tendrá una ocupación máxima de una persona. Se colocarán dispensadores de hidrogel tanto en la entrada como en los aseos.

La concejalía de Promoción Económica e Turismo estableció un aforo máximo de 48 sillas para la zona de la terraza central, 24 para la de la galería que da a la avenida de Bos Aires, 10 para cada una de las cafeterías (Olmos y La Plaza) y cuatro en cada uno de los laterales adyacentes a las escaleras de bajada y de subida (lindantes con Sete de Bastos y la Piada Romagnola). Con el objetivo de aprovechar las obligaciones que impone la fase 2 a la entrada en servicio de la hostelería y la reorganización del espacio gastronómico para relanzar la imagen del conjunto del Mercado de Abastos,l a responsable del departamento municipal, Yoya Blanco (PSOE), decidió realizar «unha aposta visual chea de vida, colorista e desdramatizada».

«Xa que tiñamos que implementar algunhas normas de uso do espazo, queremos aproveitar para facelo dun xeito optimista, concibindo ao visitante como unha amizade aliada na adversidade. Con esta filosofía desenvolveuse un argumento en base ao concepto Sabores, que unifica ambas áreas, adaptándoo ás circunstancias que se derivan de cada actividade. Para a hostalería tradúcese en Camiño de Sabores, pois traza un roteiro que os visitantes deben seguir nunha soa dirección para non cruzarse, e para as bancadas e postos de venda directa en Aquí hai Sabores», explica la concejala.