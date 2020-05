Rosalía también se pone mascarilla

0

La Voz de Galicia Begoña R. Sotelino

Vigo / La Voz 11/05/2020 20:34 h

Cuando Rosalía escribió aquello de «Adiós ríos, adiós fontes adiós, regatos pequenos; adiós, vista dos meus ollos, non sei cándo nos veremos...», igual no solo fue una rima genial de la precursora de la autora de Padrón, sino una alusión visionaria a lo que nos iba a pasar ciento y pico años después de su muerte.

La empresa Rei Zentolo, fundada en Pontevedra y con base en Vigo, tampoco sabía cuándo volvería a ver a la clientela ni cuando estos podían volver a fardar de camiseta de diseño pop y retranca galega fuera de una pantalla para viedollamadas. Pero mientras, no perdieron el tiempo con tutoriales de cocina y mindfulness. Se pusieron a lo suyo y le fueron cosiendo, o más bien serigrafiando, a uno de los iconos de la marca la prenda de moda: la mascarilla.

Rei Zentolo abrió esta mañana las puertas de sus tiendas en Vigo y Pontevedra y lo hizo con novedades. Pablo Rodríguez, fundador y director creativo de la marca, que tuvo que retirar parte de su colección poque había cosas que ya no tenían la misma gracia, cuenta que durante el confinamiento, la primera semana mantuvieron la venta online, «pero logo decidimos deixalo porque pareceunos que era parte da labor de responsabilidade social, xa que unha camiseta non é un artigo de primeira necesidade», argumenta. Mientras tanto, inundaron las redes sociales de mensajes en su línea, reclamando «sentidiño» y mandando «capachos cheos de ánimo». Ahora que han vuelto, estrenan la camiseta de una Rosalía enmascarada en la Semana das Letras Galegas y como no hay cole, también han pensado en ello. Desde su web se pueden descargar imágenes de la escritora y de Carballo Calero (en versiones con y sin cara tapada) para que los chavales las coloreen. También están pensando en diseñar mascarillas. «Estamos dándolle voltas», pero queremos facelo ben, é dicir, que as máscaras sexan seguras e protexan de verdade», avanza.