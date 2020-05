Sesión de peluquería para la Xunqueira de Alba

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 06/05/2020 11:46 h

Desde el pasado sábado, primer día de la desescalada, los pontevedreses han vuelto a recuperar el placer de hacer deporte o simplemente pasear por los espacios verdes próximos al casco urbano. La Illa de Esculturas y la Xunqueira de Alba son dos de los espacios que más afluencia de vecinos han tenido, y desde el mismo sábado había una reflexión entre los paseantes: igual que los dos meses de confinamiento han hecho de las peluquerías un servicio de primera necesidad, a estos espacios verdes también les hacía falta un buen acicalado ante el crecimiento de las especies vegetales que hay en los márgenes de las sendas.

El Concello se ya puso a la tarea. Tal y como explica el concejal Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes (PSOE), «as marxes das sendas da Xunqueira de Alba e os seus prados tiñan as herbas moi altas, polo que se decidiu que fosen as seguintes zonas verdes en pasar por perruquería». Los trabajos se están concentrando en las márgenes de las sendas, especialmente en el entorno de la desembocadura del río Rons y de la zona de paseo para perros, y consisten en corte de césped, desbroce, limpieza y poda de ramas molestas o estén en mal estado. El concejal aclara que «non se pode acometer un dresbroce xeralizado de tódalas pradeiras, xa que estamos en primavera e moitas especies vexetais e animais atópanse agora mesmo nun momento sensible e é aconsellable agardar a que rematen os seus ciclos».

Se trata de una actuación «blanda» con el objetivo es que los pontevedreses puedan caminar o hacer deporte por estas zonas sin problemas, con espacio suficiente para cruzarse manteniendo siempre la distancia de seguridad. «Hai que ter en conta que se trata dun Espazo Natural de Interese Local (ENIL) e temos que intervir mantendo un equilibrio entre este incremento exponencial de uso e a conservación da flora e a fauna», señala Iván Puentes.