Pontevedra construirá un parque para perros en la antigua Tafisa

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 05/05/2020 13:25 h

El Concello de Pontevedra dará respuesta a una histórica demanda y construirá un parque canino en el casco urbano. Será en los terrenos de Tafisa, ocupando una superficie de 4.300 metros cuadrados, según anunció el concejal de Desenvolvemento Natural, Iván Puentes (PSOE). Este parque se unirá a la zona creada hace unos años en la Xunqueira de Alba, un espacio cerrado donde los dueños de perros pueden soltar libremente a sus mascotas.

El parque de Tafisa será algo más que un mero espacio donde poder soltar a los perros. «Vai ser un espazo de paseo e xogo para cans con diversos elementos de exercicio, un peche perimetral de malla translúcido, pavimento de xabre estabilizado, tres bancos, luminarias solares, fonte e papeleiras», se explica desde el Concello.

La empresa Naturgalia será la encargada de ejecutar el proyecto, valorado en 47.849,69 euros. El inicio de la obra queda a expensas de un permiso de Costas, tal y como explica Iván Puentes: «A actuación proposta non precisa de ningún tipo de permiso de Patrimonio, pero si hai afección sectorial no que atinxe a Costas, xa que a parcela se sitúa dentro do límite da servidume de protección e debemos contar coa autorización do órgano competente».