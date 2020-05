El Visit Pontevedra se cae de Europa por no haber disputado la Copa del Rey

0

pontevedra / La voz 03/05/2020 18:41 h

La alegría apenas le duró 24 horas. El sueño europeo del Visit Pontevedra se esfumó podo después de haberse confirmado. El equipo de Monte Porreiro estaba en quinta posición cuando se suspendió la liga el pasado 14 de marzo. Unas semanas después, la Federación Española de tenis de mesa daba por buena la clasificación actual, algo que permitía a los de Nando Álvarez jugar la liga europea la próxima temporada. Estaba empezando a moverse para buscar financiación de cara a una campaña que elevaría sus costes cuando en una conversación con los responsables de la federación supieron que su sueño se desvanecía. «Aunque la federación sacase en su web el tema, no las tenía todas conmigo. Cuando hice la consulta, me contestaron que no se habían dado cuenta, pero que teníamos la obligación de participar en la Copa del Rey para poder ir a Europa en caso de clasificarnos», señala el director deportivo del club, Nando Álvarez.

En unos segundos se pasó de la euforia de acudir a la competición más importante de la competición a quedarse solo con la Súper División. El club no participó en la cita copera por varios motivos. Era a finales de enero en Granada y viajar hasta allí no era fácil. Sus jugadores extranjeros tenían compromisos internacionales para jugar el preolímpico y el resto del equipo tenía exámenes en la universidad. «Acudir con un equipo en esas circunstancias y teniendo que asumir un gasto tan importante, decidimos no hacerlo», explica Álvarez.

Cuando tomaron esa determinación nunca pensaron que supondría quedarse a las puertas de Europa. En la temporada anterior, la primera en Súper División, se salvaron en la última jornada y pensar en cotas tan altas como clasificarse entre los cinco primeros al año siguiente parecía imposible. Pero la realidad fue bien distinta. El esfuerzo les llevó a batir sus propios objetivos.