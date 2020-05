A evolución da vestimenta a través do xogo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia L. Penide

01/05/2020 11:11 h

O Museo de Pontevedra sigue sumando iniciativas encamiñadas a facer máis ameno o confinamento propiciado polo covid-19. A máis recente aposta é un xogo que se pode seguir na súa páxina web e que propón coñecer como mudou a indumentaria das persoas a través dos xogos tradicionais. Así, pódese facer un percorrido por diferentes épocas aproveitando unha ducia de pezas do Museo Provincial que abarcan dende xoias e complementos ata vestidos e, sobre todo, retratos, «algúns deles de persoeiros vencellados coa historia da cidade de Pontevedra», caso do contraalmirante Méndez Núñez ou do indiano de Bernardo Martínez Bautista.