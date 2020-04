El Concello pone en marcha mesas sectoriales para recoger las demandas de comerciantes, hosteleros y pymes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 29/04/2020 12:43 h

El Concello de Pontevedra reunió hoy a la Mesa Local do Comercio para informar de las medidas que se están tomando para paliar los efectos económicos de la pandemia del covid-19, así como para pulsar las opiniones y propuestas de las entidades representadas en este organismo: Aempe, AJE, CCU Zona Monumental, Cámara de Comercio, Asociación de Amas de Casa Rías Baixas y colectivos de comerciantes de Loureiro Crespo y Galerías Oliva, así como representantes de los grupos políticos.

La concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco (PSOE), anunció que la plataforma #PonteLovers, impulsada por el Concello «para apoiar e fomentar a recuperación das pymes locais e do comercio e a hostalería de proximidade», pondrá en marcha seis mesas sectoriales para recoger las demandas de los diferentes negocios de la ciudad y ayudarles a reiniciar su actividad. Esas mesas sectoriales se centrarán en turismo, hostelería, alimentación, comercio profesiones liberales. Yoya Blanco explicó que las mesas de trabajo «teñen un carácter aberto e contarán coas achegas de profesionais cun perfil proactivo, permitindo realizar un diagnóstico das dificultades que atravesa cada sector e converténdose nun laboratorio de ideas que guíe o regreso á normalidade».

La primera de las mesas se convoca para mañana, jueves, a las 18 horas, con una videoconferencia con portavoces del sector hostelero. estará integrada por representantes de ámbitos tan diversos como a «alta cociña, as cafeterías, os locais nocturnos ou os servizos a hostelería».

El próximo martes será el turno del sector turístico, en cuya mesa participarán representantes de hoteleros, colectivos de residencias turísticas, agencias de viajes, consultores e asesores de turismo, organizadores de visitas guiadas o propietarios de alojamientos turísticos.

A continuación (jueves 7 de mayo), tendrá lugar la mesa del sector de la alimentación, con profesionales vinculados al Mercado de Abastos, a los productos gourmet, a la alimentación do día a día, así como cadenas de supermercados..

La mesa sectorial del comercio tendrá lugar el martes día12, y según avanzó Yoya Blanco, «buscará a converxencia de dous mundos que se precisan o un ao outro agora máis que nunca: o dos negocios dixitalizados e virtuais e, no extremo contrario, o dos establecementos tradicionais rexentados por xente de certa idade que non saben nin o que son as redes sociais e Internet». En este grupo participarán propietarios de ópticas, negocios de mascotas, ferreterías, asociaciones de vecinos, librerías y tiendas de productos para bebés.

Por último la concejala precisó el sector relativo a los profesionales liberales se subdividirá en dos mesas: una para aquellos cuyos clientes son otras empresas (asesorías, sherpas empresariales, diseño industrial, soporte informático, desarrollo de APP...) y otra para los que tienen como clientes al público en general (inmobiliaria, actividad física y gimnasios, psicología, fotografía, abogados, arquitectos, veterinarios...). Tendrán lugar el martes 14 de mayo.