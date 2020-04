Nuevos tratamientos para prevenir el ataque del picudo en las palmeras de la ciudad

0

La Voz de Galicia C.B.

Pontevedra / La Voz 28/04/2020 11:41 h

La concejalía de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural de Pontevedra acaba de completar nuevos tratamientos para prevenir el ataque de la plaga del picudo rojo en las palmeras de los principales parques históricos do centro de la ciudad. La intervención fue completada por el departamento que dirige Iván Puentes (PSOE) con la ayuda de un camión-grúa con un brazo extensible que puede alcanza los 50 metros de altura, «o que permitiu levar a cabo unha revisión exhaustiva do estado sanitario das árbores in situ e constatar que todas continúan sas e sen presenza de verme». La empresa especializada en control de plagas Galides SL fue contratada por el Servizo de Parques e Xardíns para realizar estas terapias fitosanitarias con un presupuesto de 14.500 euros.