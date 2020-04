Lores se resiste a dar por anuladas las fiestas de verano en Pontevedra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 24/04/2020 13:04 h

¿Habrá fiestas en Pontevedra este año? ¿Y Feira Franca? El sentido común indicaría que no, pero el Concello se resiste a tomar decisiones drásticas a varios meses vista, especialmente si su impacto económico puede ser letal para los sectores afectados. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), se resistió este viernes a dar por anuladas las fiestas. «Parece evidente que as grandes aglomeracións van estar prohibidas por algún tempo, pero a min non me gusta adiantarmae na toma de decisións», indicó.

No parece que los grandes eventos vayan a celebrarse en la calle, pero Lores no descarta otras fórmulas. Así, recordó que en el caso del Salón do Libro se logró respetar buena parte de los contratos al programar actividades vía telemática, o que el Local de Música también ha mantenido actividad por estos mismos medios. ¿Cabría pensar en eso de cara a las fiestas? Seguramente no tal y como se desarrollan habitualmente (grandes conciertos en la plaza de España, atracciones en la Alameda...), pero no se descarta que llegado el caso, cuando haya que decretar la suspensión de eventos, se trate de buscar fórmulas para salvar algunos contratos e inyectar de esa manera fondos en un sector especialmente afectado por la crisis sanitaria.

Desescalada

En una comparecencia por videoconferencia ante los medios, Lores también se refirió a la desescalada, que ve más cerca, o a la salida de niños y niñas menores de 14 años a partir del domingo. En este sentido, apeló a los padres para que asuman esas salidas respetando las medidas estipuladas. Algo de lo que no tiene dudas que sucederá, ya que subrayó que es la responsabilidad de los vecinos de Pontevedra y de toda el área sanitaria la que ha llevado a que esta sea la zona con menor índice de afectados y de fallecimientos en Galicia.

Lores, que también destacó la labor de los sanitarios, oenegés, Protección Civil, servicios de limpieza y el resto de personal que está en primera línea, apeló a que la hora de planificar la desescalada se tengan en cuenta las circunstancias territoriales y se deje la gestión de la misma a las comunidades autónomas.

Tasas e impuestos

Por último, Lores destacó que las decisiones económicas que está adoptando el Concello en materia de tasas, precios públicos e impuestos se están tomando «con rigor, sensatez, prudencia e responsabilidade». Hoy aseguró que ningún vecino o negocio de Pontevedra va a tener que afrontar forzosamente ningún pago al Concello mientras dure el estado de alarma, y anunció que el Ayuntamiento será «magnánimo» con la tasa de veladores, que se será reducida por el tiempo en que los locales de hostelería no puedan retomar la actividad.

También insistió en que el Gobierno central anuncie la derogación de la ley que impide a los Concellos disponer de remanentes de tesorería y de superávit para inyectarlos en la economía local una vez que se vaya volviendo a la normalidad.