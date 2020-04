Os hospitais públicos da área reciben 550 obras polo Día do Libro

0

Pontevedra / La Voz 23/04/2020 12:58 h

Co gallo do Día do Libro, a Xunta de Galicia distribúe en 14 hospitais públicos un total de 4.000 libros procedentes das adquisicións da Consellería de Cultura e Turismo a editoras para o seu agasallo xeral e uso nas aulas hospitalarias. A través desta iniciativa o Goberno autonómico pretende «visibilizar o importante papel que a industria do libro galego desempeña dentro da sociedade, recoñecer o papel dos autores e fornecer dunha opción de lecer cultural, relaxación e entretemento tanto aos alumnos das devanditas aulas e as unidades de pediatría, como a aqueles pacientes que pola súa enfermidade estean en disposición e desexen ler, os seus acompañantes e persoal do Sergas». Nos dous hospitais de Pontevedra repartiranse 200 libros e no Hospital do Salnés, en Vilagarcía, preto de 350.

A remesa está configurada de xeito maioritario por obras de literatura infantil e xuvenil en galego, e inclúe unha compilación de títulos para aproximarse ao patrimonio cultural e, especificamente, ao Camiño de Santiago, con volumes como A peregrina gastrónoma, escrita por María Canosa; pero, no seu conxunto procura cubrir a diversidade de gustos e temáticas lectoras, incluíndose títulos clásicos, obras arredor do persoeiro ao que se lle dedica este ano o Día das Letras Galega, Ricardo Carvalho Calero, ou monografías de sabios do país como Astronomía. A ollo ceibe de Ramón María Aller.

Os centros nos que se realizará son o Hospital Público do Barbanza, o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, o Hospital Público Virxe da Xunqueira, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, o Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, o Hospital Público de Valdeorras, o Hospital Público de Verín, Hospital Público de Monforte, o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o Complexo Hospitalario Universitario de Lugo, o Hospital Público da Mariña, o Hospital Público do Salnés e o Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.