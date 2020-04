El Concello de Pontevedra reparte alimentos a 169 familias durante el confinamiento

0

Pontevedra La Voz 23/04/2020 12:47 h

El servicio de reparto de alimentos puerta a puerta que puso en marcha el Concello de Pontevedra durante la alerta sanitaria atiende en estos momentos a 169 familias que suman 564 miembros, según datos facilitados por la concejalía de Benestar Social. En la iniciativa, que tiene como objetivo atender a la población más vulnerable, colaboran tanto el servicio municipal de Deportes como el Banco de Alimentos.

La concejala Paloma Castro (PSOE) destacó, al margen de la implicación de los trabajadores de Benestar Social y del servicio de Deportes, «a enorme solidariedade amosada por algunhas empresas e entidades» como el Banco de Alimentos, que presta su local para el almacenamiento; la firma de peluquerías Carlos Conde, que facilitó las cajas de cartón para el transporte dos alimentos; o la Federación Galega de Balonmano, que cedió una furgoneta

El lado negativo, explica la concejala, es que hubo que dar de baja de este programa a 46 familias (un total de 141 personas) «por fraude, por non respostar no seu domicilio ou por recibir alimentos e outros artigos de dous ou máis sitios á vez. Cotexamos as nosas bases de datos con Cáritas, O Mirador, Club de Leóns, Igrexa Evanxélica... E comprobamos que moitos veciños figuraban nos listados municipais e xa están a ser subministrados dun xeito directo por asociacións locais», apuntó Castro.