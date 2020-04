Pontevedra necesita quererse para reiniciar

0

La Voz de Galicia EUGENIO GIRáLDEZ

18/04/2020 19:38 h

Esta semana, la quinta de confinamiento y paralización económica, acaba de despegar la campaña “#Pontelovers” que es la presentación y el primer paso, mediante la puesta en escena en redes sociales, de la iniciativa Reinicia Pontevedra.

Un proyecto que impulsa el Concello, a través de la concejalía de Promoción Económica y Turismo que dirige Yoya Blanco. Inmediatamente empatizó con un grupo creciente de empresarios locales. Una y otros conjurados en evitar que la crisis que nos asolará, acabe de fundir al comercio de proximidad. Concejala y propietarios, gerentes y autónomos que dirigen establecimientos de la ciudad de diferentes ramos, buscan que entre los pontevedreses prenda la llama del cariño por el comercio y la hostelería de proximidad. Que, en suma, cuando comience la famosa «desescalada», los pontevedreses se vuelquen primando el consumo «en local», pues el dinero que se gasten aquí, saben que circulará, pagará sueldos e impuestos y generará riqueza aquí y no en un paraíso.

Así lo piden en vídeos que tanto la concejala como diversos empresarios y profesionales van colgando a través de Facebook (https://www.facebook.com/pontelovers/), Instagram (@pontelovers) y Twitter (@LoversPonte).

La ansiada normalidad

En su presentación, el proyecto Reinicia Pontevedra se define como un instrumento. Según expone el manifiesto publicado, «esta plataforma é unha ferramenta que será usada para recuperar a normalidade da rúa, saír desta traumática experiencia reforzados e mais concienciados de que xuntos e unidos imos conseguir superar esta crise sanitaria, económica e social, e ser mellores. Somos #Pontelovers».

La declaración la suscribe cualquier pontevedrés que ame a su ciudad y suspire por recuperar la ansiada normalidad. Pero recuperar el pulso requerirá complicidad. Frente al enorme sacrificio financiero que miles de autónomos, pymes y emprendedores ya están realizando y deberán continuar, para sostener en pie sus negocios con sus trabajadores contrayendo créditos y aplazando pagos y obligaciones fiscales, se necesitará la implicación de toda la ciudadanía.

Será el momento en que la Pontevedra que aplaude a las ocho de cada tarde, reconociendo el trabajo heroico de los profesionales sanitarios y el de otros sectores esenciales, se aplique a querer al comercio de proximidad, acudiendo y consumiendo en los establecimientos de la ciudad como forma de ser #pontelovers. A ese espíritu solidario que Pontevedra muestra en estos duros días de confinamiento, apela la concejala. Me ha gustado mucho como enfoca el asunto al definir el compromiso que nos abarcará. Declaró esta semana Yoya Blanco a Serxio Barral en este periódico que el proyecto Reinicia Pontevedra pretende salvar otras vidas, «as vidas deses negocios de proximidade, pequenos comercios, tendas, bares e restaurantes que fan latexar á nosa cidade».

Actuación por pasos

Me ha estremecido el relato de Marta García Justo, delineante reinventada en emprendedora que montó y abrió Meigas Fora en el 2013. Como todo el sector de hostelería y restauración de Pontevedra está con el agua en la barbilla.

Cuenta, en la entrevista publicada ayer en La Voz de Galicia, de la carta que le ha escrito a la diputada por Pontevedra, Yolanda Díaz, ahora ministra de Trabajo. Le pide que no deje morir a tantos negocios como el suyo. «La crisis del 2008 me llevó al paro. Este domingo el COVID-19 ya se llevó a Fernando, mi padre. No permita que se lleve también mi futuro y el de las familias de mis empleados», escribió a la ministra.

Para salir de esta crisis hay cuotas. Hasta ahora apelé a la parte que nos toca a los ciudadanos en la medida en que con nuestro gasto podemos colaborar al rescate de nuestra economía. Pero es obvio que en un nivel superior son el Gobierno de la Nación, la Xunta, el Concello, cada Administración en su ámbito de decisión, los que deben desplegar todas sus capacidades para sacarnos de esta monumental crisis. En lo que atañe al Concello de Pontevedra y sin entrar a juzgar hoy otras medidas desplegadas o las que serían deseables, Reinicia Pontevedra necesitará una potente inyección económica, pues su principal soporte será la publicidad tanto en mobiliario urbano y vallas como a través de los medios de comunicación. Por cierto, también cruciales y muy necesitados de oxígeno financiero.

Un Amazon local

El paso siguiente cuando hayamos recobrado la normalidad, deberá ser la creación de un Amazon local. O el comercio de proximidad se organiza usando ese modelo o sucumbirá frente a los monstruos de la venta on line y grandes superficies. El Concello, particularmente la concejalía de Promoción Económica ya dispone de un principio activo: Proxecto ILES. A través del enlace http://proxectoiles.eu/PONTEemprego/COVID-19, la plataforma municipal permite conocer en tiempo real los negocios y comercios que ahora mismo, en pleno confinamiento, están activos en la ciudad. Los conté. 173 hasta ayer.

Me consta que la concejala y su equipo barruntan crear una app de comercio local que facilite el consumo a través de Internet lo que permitirá competir en igualdad de condiciones a nuestro comercio de proximidad. En Vigo acaban de crear mediante la iniciativa privada DBarrio. Ese es el camino.