El Pontevedra pide que se cancele la liga «para todos» y ve «injusto» que se jueguen los play off

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la voz 15/04/2020 19:48 h

La propuesta que la Federación Española de Fútbol ha planteado para las categorías no profesionales no convence a la directiva del Pontevedra CF. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, baraja la posibilidad de que solo se jueguen los play off de ascenso a partido único y no haya descensos en Segunda B, Tercera, las competiciones de ámbito estatal de fútbol femenino y fútbol sala.

La presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, cree que esta opción de finalización de la temporada es «tremendamente injusta». «El equipo se encontraba a siete puntos de los puestos de ascenso, en línea ascendente y con treinta puntos por disputar cuando se suspendió temporalmente la competición. De anularse la temporada, debería ser para todos, si las razones de salud pública, que en este momento son las más importantes, así lo requieren», recalca Lupe Murillo sobre la posibilidad de dar por concluida la temporada.

Después de una mala racha de resultados, el Pontevedra destituyó a Carlos Pouso y situó en el banquillo a Jesús Ramos, quien dio un impulso al equipo y pasó de estar a las puertas del descenso a estar en la zona alta de la tabla. Cuando mejor le estaban saliendo las cosas y después de ganar 4-0 al Castilla, volvían a reencontrarse con el Celta B en el momento de suspenderse la liga. La Federación propone un «mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de play off a partido único, a ser posible, por concentración con el fin de garantizar el mismo número de ascenso previstos en el inicio». Esta solución, que también afectaría a las competiciones juveniles de ámbito estatal, dejaría un escenario bien distinto el próximo año en Segunda B. El aumento de clubes (podrían ser 96) abre la puerta a que cada grupo tenga más equipos o que se aumente a un grupo más la categoría durante las próximas temporadas hasta que se acometa una reestructuración. Lupe Murillo también ha sido muy clara con estas conjeturas. «Y, además, reformar una categoría del fútbol español, sin consultar a una gran mayoría de los actores principales en un momento como este, no se considera la opción más deseable», recalcó la máxima responsable del Pontevedra CF, que hasta que haya una postura en firme por parte de la RFEF, advirtió de que «no vale la pena hacer conjeturas» sobre el futuro de la competición de Segunda B.