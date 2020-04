El aparcamiento del campo de Pasarón estrena un acceso de hormigón

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 15/04/2020 12:44 h

La concejalía de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural de Pontevedra comienza a recuperar poco a poco el pulso normal de su actividad, acometiendo diversas actuaciones que estaban comprometidas o que se iniciaran antes del estado de alarma. Entre estas últimas obras se incluye la creación de un acceso de hormigón para conectar la calle Juan Bautista Andrade con el estacionamiento del Estadio Municipal de Pasarón. Se trata de un proyecto incluido dentro del contrato entre el Servizo de Medio Ambiente y la empresa Ferrovial y que la concesionaria acaba de rematar. La nueva senda tiene unos 10 metros de largo por 1,10 de ancho y está situada a la altura de la mitad del aparcamiento, «polo que se trata dun acceso practicamente equidistante das zonas de entrada e saída de vehículos». El concejal de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes (PSOE), señaló que «os usuarios do estacionamento gañarán tanto en comodidade como en seguridade, xa que poderán acceder e saír do mesmo sen ter que empregar estes espazos de tránsito de coches nin pisar os xardíns do noiro que dá cara Juan Bautista Andrade».

Por otra parte, Desenvolvemento Sostible destina una aportación de unos 4.700 euros a la ejecución de un zafarrancho de desbroce en el barrio de Fontesanta y más de 4.800 euros a renovar y embellecer los taludes de la Alameda.