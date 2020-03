WWF sitúa a Ence Pontevedra por encima de la media del sector en  parámetros ambientales y transparencia

0

Pontevedra / La Voz 24/03/2020 13:25 h

Un informe elaborado por la organización no gubernamental WWF sitúa a las fábricas de Ence en Pontevedra y Navia por encima de la media del sector de la pasta de celulosa, el papel y los productos de embalado, en los parámetros ambientales y de transparencia. La compañía obtuvo una calificación de 74,3 puntos sobre cien siguiendo los baremos del informe Enviromental Paper Company Index (EPCI) del 2019, una evaluación que la empresa española considera que refuerza su papel como «referente para o resto das empresas». Este informe de WWF es un documento de participación voluntaria que tiene como objetivo aumentar la transparencia del sector e impulsar la conciencia de cómo este ámbito puede contribuir a reducir la huella ambiental. Ence formó parte de un total de 30 empresas a nivel internacional que colaboraron en esta evaluación. Entre otros parámetros, se les preguntó por los indicadores de abastecimiento y consumo de materias primas, certificaciones, proceso de producción de celulosa, emisión de gases de efecto invernadero y gestión del consumo de agua.

En la categoría de pasta de celulosa, en el estudio de WWF, Ence logró una puntuación del 74,3 % del total dentro del índice EPCI, muy por encima de la media de este estudio internacional para el sector, que se situó en el 66 %. Desde la empresa española se apuntó que «un factor importante é a calidade ambiental das súas biofábricas de Navia e Pontevedra, á vangarda mundial do sector en desempeño ambiental». En este sentido, las dos plantas disponen de un sistema integrado de gestión conforme a las normas ISO 9001 y 14001, y están adheridas al reglamento EMAS, además de contar con el sello Nordic Swan, el distintivo ecológico oficial de los gobiernos escandinavos y la ecoetiqueta europea EU Ecolabel.

En el abastecimiento responsable de fibra, Ence alcanzó el 89 % dentro del índice EPCI, mientras que la media del sector de producción de celulosa es del 74 %, y la del total de la industria evaluada por WWF del 76 %.La empresa añadió que «isto débese, en gran medida, á aposta de Ence pola certificación forestal, en particular FSC®, en España, que garante un modelo de xestión responsable, non só das masas forestais que xestiona directamente a compañía, senón estendendo tamén esta política á súa cadea de subministración, fomentando a certificación das superficies de socios e colaboradores». La empresa añadió que, gracias a este escuezo, el 82 % de la madera que se procesa en Pontevedra y Navia disponen de certificación forestal y cuenta con trazabilidad de gestión. Por esta razón, la compañía concluye que «todo iso contribúe de maneira activa á creación de valor para propietarios e á xeración de emprego no sector forestal no medio rural».