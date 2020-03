El Museo reorganiza el calendario de exposiciones y ofrece visitas virtuales

0

Pontevedra / La Voz 20/03/2020 18:56 h

EL COVID-19 también está afectando a la vida diaria del Museo de Pontevedra, que está trabajando en la reorganización del calendarios de exposiciones. «Vanse ampliar prazos de visita e cambiar datas de celebración de exposicións e permitir, de cara ao futuro, a visita presencial de público ás mostras que deberían estar abertas a día de hoxe e ás que se prevía inaugurar en breve. Polo de agora só hai unha cancelación, a instalación A palabra empoderada, que foi imposible montar debido á corentena», explican desde la institución.

Es el caso, por ejemplo, de la muestra Debuxantas, que apenas se pudo visitar una hora y media antes de que se decretarse el cierre de las instalaciones del Museo por la alerta sanitaria. Con fecha de cierre previsto para el 17 de mayo, «a intención do é poder prorrogala o tempo suficiente para que o público poida disfrutala de primeira man, aínda que esta intención queda condicionada á dispoñibilidade que dela teña o Museo ABC, propietario da mesma»,

Asimismo, está previsto el aplazamiento -de momento sin fecha- de la exposición Mestras e mestrados, que estaba prevista entre el 26 de marzo y el 3 de mayo, y que reivindica a artistas-profesoras da Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Lo que no será posible será la extensión de la muestra de Leopoldo Nóvoa -cierra el 26 de abril- por disponibilidad de las piezas cedidas y por la previsión de nuevas exposiciones en el Museo.

Fotografías en 360 grados

Por otro lado, y con el fin de paliar la imposibilidad de visitar de manera física el Museo de Pontevedra mientras dure el confinamiento, «o persoal técnico está a facer esforzos por intensificar a presenza en redes sociais e online da institución co fin de ofrecer á poboación opcións de lecer accesible desde as súas casas».

Una de las novedades es la de ofrecer en la página de Facebook del Museo «fotografías en 360 grados comentadas sobre as exposicións permanentes que alberga o Edificio Sarmiento e o Sexto». Se trata de imágenes que se poden girar, lo que permite al visitante hacerse una idea de como es cada sala, o la ubicación de las muchas piezas existentes en su interior. Las imágenes van acompañadas de una breve explicación en gallego y en castellano.

Esa visita virtual a las salas se va colgando a primera hora. «Pola tarde publícanse post con vídeos, fotos de formato tradicional e imaxes en 360º, pero xa centrados nas exposicións temporais de Leopoldo Nóvoa 1919-2019 e Debuxantas», que son las dos que estaban abiertas cuando cerró el Museo por el coronavirus.

Las publicaciones de fotos de 360 grados se iniciaron con un post sobre Castelao, para seguir con el Tesoro de Caldas y arte sacra gallega. La idea, según explican fuentes del Museo de Pontevedra, es que en los próximos días sigan las publicaciones «con visións novidosas sobre as salas sobre o Rexionalismo galego do S. XX; a sala de arte relixioso nos séculos XIV-XVII e o tímpano de San Francisco ; a sala arte galego de finais do século XIX e primeiros do XX; a necrópole da Lanzada, do século III; a sala de cerámica oriental; as escaleiras do Edificio Sarmiento; a sala de Sargadelos; a pía de Mougás; o retablo de Belvís; o relevo do Retablo Maior da Igrexa de Sobrado dos Monxes; ou o depósito de Samieira cos machados de talón atopados, entre outros».