El Salón do Libro de Pontevedra se hace virtual

17/03/2020

Tras casi un año de trabajo tanto por parte de la organización como de los centros escolares participantes, el Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra tuvo que cerrar sus puertas a causa de la crisis del coronavirus apenas seis días después de su inauguración. Quedaron pendientes decenas de actividades programadas, y también cientos de visitas de centros, de familias, de menores.

El Concello de Pontevedra, que organiza el evento, descartó trasladar O Salón a otras fechas debido a que la programación del Pazo da Cultura lo impide, «máis, dende o propio día do peche, a organización traballou a reo para atopar unha solución que permitira por unha parte facer máis levadeira a situación actual á cativada confinada nas súas casa e por outra, paliar na medida do posible o impacto que está a ter no sector cultural onde se están a cancelar a meirande parte das activiades programadas nas próximas semanas».

Desde el Concello de Pontevedra se trasladó la propuesta a los cuentacuentos, compañías de teatro, músicos, artistas que iban a participar en O Salón, y la respuesta ha sido muy positiva. Tanto, que se anuncia que gran parte de la programación «adaptará o seu formato, cunhas condicións ténicas mínimas e respectando desa maneira os contratos asinados, para poder ser difundida a través das canles do Salón e así os máis pequenos e pequenas da casa poderán gozar de contacontos, obradoiros ou visitas virtuais aos espazos».

En este momento, está confirmada la participación de Tamara Andrés, Soledad Felloza, Polo Correo do Vento, Reviravolta, Pakolas, Pablo Díaz, Magia en la manga, Asociación Mater Lingua, María Faltri y Jorge Juncal, Leucoiña, Fantoches Baj, A xanela do maxín o 7H cooperativa.

La idea es hacer publicaciones diarias entre las 12 y las 12.30 y entre las 17.30 y 18 horas.

Este proyecto virtual da continuidad y completa la iniciativa lanzada por O Salón hace unos días al compartir en digital la plantilla de cartas y dibujos a Orbil que obtuvo una muy buena respuesta: la mascota lleva recibidas en estos días docenas y se espera que no paren de llegar.