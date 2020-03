Feijoo: «Xogar có futuro de Ence é facelo con boa parte do futuro de Pontevedra»

0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 09/03/2020 13:45 h

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, advirtió esta mañana en un desayuno informativo en el Galicia Palace de que «xogar co futuro de Ence é facelo con boa parte do futuro de Pontevedra». Ante unas 350 personas, el candidato popular recalcó que plantearse su salida de la ría de Pontevedra es «xogar cos camioneiros que entran e sane con madeira, coa plantilla e as empresas auxiliares e o 50 % da actividade do Porto de Marín». Feijoo repasó, con Ence como eje central, la salud económica de la ciudad, donde la inversión de la Xunta en los últimos cuatro años rondó los 200 millones de euros. La pastera y el saneamiento de la ría es, tal y como explicaron, una prioridad en materia de infraestructuras. Después de que la Abogacía del Estado detectase en el 2018 «incorrecciones» en el reglamento de la ley de Costas y la prórroga de Ence en la ría por 60 años más, Feijoo recalcó que su posible salida dejaría «unha sequía industrial dun impacto moi superior ao que poidamos pensar neste momento». A nós sorpréndenos a frivolidade co que se trata». Hizo visible su disconformidad con las decisiones del Gobierno central, que están «a xerar inseguridade xurídica e que afectan á industria localizada nas nosas costas». El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajaoy concedió una prórroga de 60 años, que mantendrá la pastera en la ría hasta el 2073. Y se le otorgó la continuidad dos años antes de que expirase la concesión en dominio público marítimo terrestre otorgada en 1958 durante la dictadura de Francisco Franco. La Abogacía del Estado elaboró el pasado año un informe a petición del Ministerio de Transición Ecológica en el que cuestionaba esta continuidad. La resolución está todavía pendiente de resolverse.

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, el candidato popular recordó que el saneamiento de la ría de Pontevedra «é unha das grandes prioridades». Precisó que en los últimos once años, el Gobierno autonómico invirtió cerca de 44 millones de euros en infraestructuras y en la explotación del EDAR de Os Praceres. La Xunta licitó en el 2019 la construcción de un nuevo emisario submarino.

Movilidad, sanidad y la mejora de los servicios sociales completaron el repaso a las inversiones autonómicas en la ciudad. El candidato popular, acompañado de Afonso Rueda, y del portavoz del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, recordaron en el Galicia Palace la puesta en marcha del Gran Montecelo. Sostuvo que el proyecto supondrá tener espacios más acogedores, nuevos servicios y el aumento de un 92 % más del número de salas de urgencias, así como un 49 % más de puestos en el hospital de día.