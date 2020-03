A canteira lectora cítase en Pontevedra

0

07/03/2020 21:25 h

Non faltou dos clásicos do Salón: o Libro Xigante. Unha actividade na que ilustradores dan forma a contos inventados polos nenos para ser recopilados neste caso no 5º volume. Foi un dos éxitos de primeira hora de onte no Salón do Libro no Pazo da Cultura, epicentro onte, toda a fin de semana e os próximos días, da canteira de lectores.

Numerosas actividades como o contacontos do galego- italiano afincado en Madrid, Simone Negrín de balde no anfiteatro do Recinto Feiral foron das actividades da comunidade italiana afincada en Pontevedra que se desenvolveron onte, Mater Lingua ou o espectáculo de clown “Nono” de Pista Catro tamén atraeron a numeroso público.

O espectáculo musical de Odaiko Vaia circo foi outra das propostas, entre outras, como os contos “Corochas” de Atenea García. Os máis pequenos poderán continuar hoxe disfrutando das actividades, como, a cargo de Baobab, a estrea do seu novo espectáculo Ris Ras destinado a nenos de 1 a 7. Haberá tres pases (12, 17 e 18.30 horas. Esta actividade ten un custo de tres euros e terá que ser aboada unha hora antes de cada pase

Ceo Aberto, Reviravolta, Taller Abierto ou novamente os amigos de Mater Lingua e tamén os contos con Simone Negrín e PoloCorreo completarán hoxe a rogramación. Pero como o Salón é para todo o mundo, o público xuvenil e adulto poderá gozar co percorrido pola exposición Unha ollada ao comic galego hoxe domingo ás 13 horas. no Pavero Bar está programado hoxe un vermú musical, e Luis Davila asinará libros ás 17.30 horas.