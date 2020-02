El Castilla, una motivación extra para reconciliarse con Pasarón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la voz 28/02/2020 18:39 h

El Pontevedra quiere reconciliarse este domingo con Pasarón después de que el último partido en casa contra el Oviedo B le valiese una derrota y le costase la cabeza a Carlos Pouso. Esa tarde, la grada despidió al equipo con pitidos y pañuelos blancos. En estos 15 días ha habido muchos cambios. Además del entrenador, el equipo regresó de un campo duro como el del Atlético de Madrid B con un empate y la confianza algo más alta que días antes. Ahora vuelven a tener un extra de motivación para recibir al Castilla y poder convertir esa última pitada en aplausos. «Tenemos que pensar en el partido y revertir la situación, que sea especial para mí es lo de menos».

«Este Castilla en talento individual está por encima del Atlético B, de medio campo para arriba tiene a gente muy buena, acorde con el Real Madrid», confiesa el entrenador granate, Jesús Ramos, que cree que nombres propios como de Reinier, por el que el Real Madrid pagó 30 millones de euros al Flamengo, no hacen más que dar un aliciente más a la plantilla del Pontevedra. «Lo hablo con los chavales, a quién no le gustaría jugar en Primera División, para ellos tiene que ser una causa de motivación poder jugar con Reinier, Zidane o Rodrygo», explica Ramos. Este último jugador no vendrá a Pasarón por la roja que vio en el último partido del Castilla contra el Sanse.

El técnico granate reconoce, además, que venga quien venga o jueguen como jueguen, Pasarón verá a «un Pontevedra dominador y a partir de ahí, crecer y conseguir los tres puntos. La gente quiere un equipo agresivo, que apriete en campo contrario, no cometa errores defensivos y que tenga buen fútbol de medio campo hacia delante».

Sin Nacho López

Jesús Ramos no podrá contra para este partido con Nacho López. El lateral derecho todavía no conoce el alcance de su lesión después de unas primeras pruebas que dejaron imágenes algo difusas, pero que confirman que no podrá estar ante el Castilla. En las próximas dos o tres semanas tendrá que someterse a un trabajo evolutivo. Todavía está pendiente de volver a someterse a nuevas pruebas para determinar con exactitud que le ocurrió en el partido de Madrid para tener que salir del campo lesionado. Con el que sí podrá contar es con Campillo, que después del esguince de tobillo ya entrenó con normalidad esta semana. Aún así las incógnitas que sobrevuelan la posición del lateral derecho para este partido no preocupan a Ramos, que dispone de Santi Figueroa e, incluso de Jaouad, con el que probó en esta posición en alguna ocasión. «Nacho es un futbolista importante, pero todos tenemos que tirar», advirtió el técnico granate, que espera que Adrián Cruz vaya cogiendo el ritmo poco a poco después de haber disputado sus primeros minutos la pasada semana tras más de dos meses lesionado.