El Cisne se prepara para llenar el Municipal en un duelo «histórico»

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la voz 27/02/2020 17:59 h

El Cisne se prepara para el asalto al Municipal en un partido que el presidente del club, Santi Picallo, ha calificado como «histórico». No es que sea a vida o muerte, pero sí sería el paso definitivo para afianzarse en el primer puesto. Reciben al Villa de Aranda y lo harán en el principal pabellón de la ciudad, fuera de donde habitualmente juegan como locales. Y lo hacen porque quieren que este sábado a las 20.00 horas el Municipal sea una verdadera olla a presión para desmontar los argumentos del segundo clasificado. Los socios podrán retirar una invitación a mitad de precio para un acompañante y los que presenten un carné de abonado de cualquier club deportivo de la ciudad podrán acogerse a la misma reducción para ver el partido.

El Cisne llega a este encuentro con un partido menos -que jugará el próximo 18 de marzo en Alcobendas- y a cinco puntos del rival y segundo clasificado. «Este sábado vamos a jugar el partido más importante de estos 55 años, será uno de los más representativos de la historia de este club, va a marcar un antes y un después», explico Picallo, que reconoce que es más importante para el Villa de Aranda que para ellos. Una victoria local descolgaría definitivamente a los burgaleses y dejaría casi vía libre al Cisne para su ascenso a la élite nacional. «Nos guste ou non o balonmán, ver xogar ao Cisne é un partidazo. Gañando moi mal se terían que poñer as cousas para que non fose equipo de Asobal. Se vence, serían sete puntos cun partido menos, e si se gaña de dous terían o golaverage gañado. Iso para Pontevedra sería espectacular», explicó el concejal de Deportes, Tino Fernández, en la presentación del partido de este fin de semana. A once jornadas y con 22 puntos todavía en juego, muy mal tendría que ir lo que queda de campeonato para que el Cisne no jugase el ascenso a Asobal. A lo largo del año han ido cambiando sus objetivos, que pasaron en el arranque de liga de pelear por mantener la categoría a luchar por el primer puesto. «A nivel deportivo é como as outras tempadas, a planificación é a mesma, o único que cambian son os resultados porque estamos adestrando igual e viaxamos o mesmo», explica Daniel Ramos, que reconoce que «nesta división calquera parido está moi competido, pero máis contra o Aranda, que non perden case nunca».

El Cisne recibirá a su verdugo en la categoría. El único equipo que logró imponerse a los de Jabato en toda la temporada. Por eso, tanto Tino Fernández, como la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, animan a que la ciudad se vuelque con el equipo. «O pavillón ten que estar cheo a rebentar, coincide co Ravachol, pero iso non é impedimento. Pódese ir aos dous sitios», puntualiza Blanco, mientras el responsable municipal de Deportes recalca que «é necesario que cando os xogadores salten ao campo, estamos aí dándoo todo. Pontevedra ten que ser consciente do que supón ter a oportunidade para que poida estar na mellor liga do mundo».

En definitiva, «gañar, gañar e gañar», se despidió Picallo.