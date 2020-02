Trabajadores de A Lama reaniman a tres reclusos en un día y les salvan la vida

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 24/02/2020

Trabajadores de la cárcel de A Lama, en Pontevedra, salvaron la vida de tres reclusos en un día. Según relatan los sindicatos Acaip, ATP, Comisiones Obreras y CSIF, los hechos ocurrieron este sábado, 22 de febrero. Las incidencias comenzaron a las 7.45 horas en el departamento de enfermería, donde un interno se encontraba agonizante. Los servicios médicos consiguieron reanimarlo y mantenerlo con vida hasta que llegó la ambulancia y lo evacuó a un hospital. Por la tarde, en el módulo cuatro, un preso avisó de que su compañero se había caído de la litera. Los funcionarios lo encontraron inconsciente en el suelo y lo trasladaron a la enfermería, donde fue reanimado y donde se le aplicaron medidas contra la intoxicación que sufría. Fue también evacuado al hospital.

El tercer caso que tuvo lugar este sábado, cuentan las centrales, se registró a la hora de la cena en la enfermería. El protagonista, un interno conflictivo aislado en una celda. Un funcionario halló al recluso con una soga anudada al cuello, hecha con jirones de la funda de la almohada. Estaba colgado de los barrotes de la ventana, amoratado y dando apenas señales de vida. Un funcionario abrió la celda, rompió la soga y la aflojó, descolgando al preso. Tras la reanimación y una vez recuperado, el preso la emprendió a golpes con el trabajador que lo había salvado, debiendo ser inmovilizado hasta que acudieron otros compañeros para esposarlo.

Los sindicatos apuntan que esos tres desenlaces contrastan con los cuatro fallecimientos que han tenido lugar en lo que va del 2020. El 18 de enero falleció un recluso en la enfermería. El 1 de febrero se encontró a un interno en el módulo uno en el suelo. Fue hallado en el relevo del turno de noche. Pese a que se le intentó reanimar durante 40 minutos, el preso falleció. Dos días después, el 3 de febrero, otro recluso ingresado en la enfermería fallecía mientras descansaba en la celda. La cuarta muerte tuvo lugar el 22 de febrero, cuando se encontró sin vida a un joven del módulo cinco, en el relevo del turno de mañana.

Las centrales aluden a que las causas de esos fallecimientos están pendientes del resultado de las autopsias, datos a los que no tienen acceso. Lo que sí quieren manifestar es que existe un déficit estructural de personal que da lugar a que se reparta medicación psicotrópica de forma rutinaria para cuatro días a un gran número de internos, lo que «inunda los patios de medicamentos que son objeto de trapicheo y abuso». Para los sindicatos la sanidad penitenciaria se encuentra en una «situación crítica», con centros en los que ya no existe ningún médico. Sostienen que las plazas que se convocan quedan desiertas en su mayoría debido a la penosidad de las condiciones laborales y a unas retribuciones inferiores a los de los sistemas de salud públicos. Añaden que cada vez más internos se ven privados de asistencia médica externa, suspendiéndose consultas especializadas y pruebas debido a que la Guardia Civil no tiene efectivos en disposición de efectuar los traslados.

Acaip, ATP, Comisiones y CSIF afirman que la Administración penitenciaria demuestra un «nulo contacto con la realidad», poniendo trabas a la labor de cacheo de internos y celdas, llegando a convertirla en una tarea burocrática y haciendo hincapié en que no se deben desordenar las pertenencias. «No se recuerda una situación de mayor abandono, desapego y deterioro del servicio público de prisiones», concluyen.