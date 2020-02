Defensa da Ría se opone al almacén de cenizas de carbón en el puerto de Marín

0

La Voz de Galicia C.B.

Pontevedra / La Voz 24/02/2020

La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) acaba de presentar alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto para el almacenamiento de cenizas volantes de carbón en el puerto de Marín. Un proyecto que promueve Cementos Cosmos S.A. Para el colectivo, la instalación propuesta no tiene cabida en el puerto al no ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Puertos del Estado para las actividades permitidas en el dominio público portuario. «Trátase dunha instalación de almacenamento que nin está relacionada co tráfico portuario existente no porto, nin vai xerar un volume de tráfico que xustifique a súa presenza, nin vai prestar ningún servizo aos usuarios do porto», señala. La APDR sostiene que el proyecto presenta «numerosas carencias» que si no se solventan pueden provocar impactos ambientales. Así, apunta que no se especifica el tamaño de la partícula de las cenizas a almacenar, por lo que no es posible saber, dice, si los filtros utilizados en el proceso de introducción del aire en los conductos de carga de los silos reúnen las condiciones necesarias para evitar la contaminación atmosférica.

Defensa da Ría solicita que se deniegue la autorización para esa instalación en el puerto de Marín y que, de no admitirse su propuesta, se exija a la promotora la modificación de los documentos presentados.