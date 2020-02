Ana Pontón: «O balance de 11 anos de Feijoo son cero transferencias do Estado á Xunta»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 21/02/2020 16:40 h

«Pontevedra é o espello da capacidade de transformación da sociedade que ten un goberno nacionalista. temos proxectos e temos capacidade para levalos adiante». La portavoz y candidata del BNG, Ana Pontón, se refirió este viernes en la ciudad del Lérez a los veinte años de gobierno municipal de Miguel Anxo Fernández Lores para reivindicar que «quen quera políticas transformadoras en galicia o 5 de abril, ten que optar polo BNG».

En un desayuno con los medios de comunicación, y en compañía de Lores y de Néstor Rego, la voceira nacional del BNG se mostró muy crítica con la «submisión» que ha mostrado Núñez Feijoo con Madrid. «O balance é moi claro: 11 anos de Feijoo, cero transferencias do Estado a Galicia». En este sentido, Pontón reivindicó al Bloque como «a única forza que ten as mans libres, que non está upeditada ao que se decida en Madrid».

Como ejemplo, habló de la pretendida transferencia de la AP-9, que el PP aprobó en alguna ocasión en el Parlamento gallego pero en el Congreso «pontevedreses de pro coma Rajoy ou Ana Pastor» la «vetaron"». O de la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. «É algo que está no estatuto de autonomía de Galicia. Reclamalo é cumprir a lei, e ninguén o fixo ata o de agora». La nacionalista criticó que Feijoo «ande queixándose porque Euskadi avance e Galiza non. Se non avanzamos é porque durante dez anos o PP mantivo a Galiza en dique seco e como fiel centralista non reclamou ningunha competencia».

Preguntada sobre los debates electorales, Ana Pontón afirmó que «teñen que ser obrigatorios como dereito da cidadanía para saber cales son as propostas e ver aos líderes contrastando alternativas», y confirmó que el BNG estará «en todos os debates».

El único tema que esquivó fue cuando se le preguntó por el futuro de la «esquerda rupurista». «Non opino doutras forzas, pero o que está claro non é certo que ao BNG lle veña ben o que a outros lles vai mal», aseguró.