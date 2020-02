Carlos Pouso se despide entre aplausos de la plantilla granate

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

19/02/2020 19:20 h

El entrenamiento de este miércoles en A Seca fue una sesión a medio camino entre bienvenidas y despedidas. Jesús Ramos volvía al primer plano del banquillo granate con una única indicación, que la plantilla vuelva a creer en si misma para remontar una situación algo insostenible tras ocho partidos sin ganar. Esta etapa que arranca se lleva por delante a Carlos Pouso, que ahora se encargará de labores de scouting para el club. Sigue siendo miembro del Pontevedra, pero ya no formará parte del banquillo granate después de «unos resultados inesperados y la necesidad de que el equipo cambie la dinámica».

El entrenador vasco acudió al final del entrenamiento y se metió directamente en el vestuario del cuerpo técnico antes de pasar al de la plantilla. Acompañado de Jesús Ramos, Manu Barros, Miguel Arcos, Moncho y Roberto Feáns se despidió de los que hasta ahora eran sus jugadores. No se sabe lo que le dijo, pero sí se escuchó el sonoro aplauso que le brindó una plantilla con la que trabajó desde el pasado noviembre. No quiso hablar. Prefiere esperar unos días antes de contar cómo se encuentra y cuáles serán sus funciones dentro del club al que seguirá vinculado los próximos meses y con el que mantiene, aparentemente, una buena relación.

Tras hablar con el vestuario, Carlos Pouso salió del campo de fútbol de A Seca acompañado por Roberto Feáns y dejando atrás una etapa de algo más de tres meses al frente del primer equipo. Aunque el cuerpo técnico guarda silencio por ahora, el capitán del equipo habló en su nombre y en el de todos sus compañeros al término del entrenamiento. «Ahora lo que no podemos hacer es mirar hacia atrás, eso solo sirve para lamentarse de las ocasiones falladas, de las que no entraron. Queremos apartarlo y que solo haya cosas positivas, Jesús Ramos es un hombre de la casa, sabemos sus pensamientos y lo que nos pide, estamos trabajando bien y nos ha transmitido confianza», señala el portero del Pontevedra, Edu Sousa.

Cuando el segundo entrenador se puso al frente del equipo en octubre lo primero que hizo fue dar ánimos a la plantilla. Esta vez volvió a repetirlo. «Nos dijo que creyésemos en nosotros mismos, en nuestro trabajo. Nos recalcó que no habíamos dejado de ser buenos futbolistas de la noche a la mañana y yo creo lo mismo, uno por uno son jugadores excepcionales, tienen talento y calidad. Ese mensaje también nos los transmitió Jesús, que ha insistido en que tenemos que confiar en nosotros mismos y en el de al lado, que tuviéramos personalidad», indicó Edu, quien reconoce que antes de comenzar la sesión recordaron el trabajo que había hecho Carlos Pouso en esta etapa: «Ha sido un hombre excepcional, honesto y honrado con su trabajo, que nos ha transmitido siempre lo que quería de nosotros».

El equipo quiere volver a la normalidad y huir de dramatismos para intentar remontar el vuelo cuanto antes. «Tenemos que preparar bien el partido del domingo, hacerlo con confianza y la semana que viene, preparar el de casa. No podemos seguir lamentándonos. Eso ya pasó» añadió el capitán granate.

La destitución de Carlos Pouso no sorprendió mucho a la plantilla granate. Edu Sousa explicó que después de ocho jornadas sin ganar la cabeza que siempre cae es la del entrenador. «Esto es fútbol. Es cierto que nuestra relación con el míster es buena, pero esto es fútbol. No se ha conseguido ganar y sumar resultados positivos que le hayan permitido seguir», explicó sin querer ahondar en el pasado más reciente. La vista está ahora en el fututo, en hacer borrón y cuenta nueva «sin olvidare que esto va muy rápido».