La Xunta cambia de postura y amplía hasta el 15 de junio el desalojo para el Gran Montecelo

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 19/02/2020 13:42 h

La Xunta cambia de postura. Si este lunes la Consellería de Sanidade afirmó, a preguntas de La Voz, que no podía ampliar por más tiempo el plazo de desalojo de los expropiados para el Gran Montecelo «por razóns de licitacións das obras», esta mañana dijo lo contrario tras reunirse en Pontevedra con los vecinos afectados. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se sentó este miércoles con los afectados y se llegó a un acuerdo en la fecha de desalojo, que pasa del 28 de febrero al 15 de junio. Explicó que la prórroga inicial vencía este mes y que la Administración, con este acuerdo, «tenta darlle as máximas facilidades posibles aos afectados, mantendo ao mesmo tempo, os prazos iniciais de licitación e adxudicación». La previsión inicial de la Xunta es que en marzo se publique la licitación de la obra, para que sea adjudicada en el primer semestre del 2020. Los trabajos de construcción empezarían en el segundo semestre del año. Rueda subrayó que es «fundamental conxugar a necesidade de disponer dos terreos con tentar cousar os mínimos prexuízos posibles». Reiteró que la prórroga en el desalojo de las viviendas y negocios expropiados no afecta a los plazos de la obra de construcción del Gran Montecelo, que según la Xunta, se mantienen invariables.