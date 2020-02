El Pontevedra destituye a Carlos Pouso tras ocho partidos sin ganar

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 18/02/2020 17:21 h

El crédito de Carlos Pouso acabó antes de lo esperado. Después de ocho partidos sin ganar, el técnico vasco dejará el banquillo del primer equipo, aunque «seguirá vinculado al club en otras funciones hasta final de temporada», tal y como indica el club en un comunicado, en el que añade que «tras los resultados inesperados de los últimos partidos y ante la necesidad de que se produzca un cambio en la dinámica del equipo, ambas partes han entendido que lo mejor en este momento es que el entrenador deje de dirigir a equipo». Y volverá a ser Jesús Ramos quien se encargue de sacar adelante un equipo que no gana desde el pasado 8 de diciembre.

Tras la derrota del pasado domingo ante el Oviedo B, Carlos Pouso advirtió de que «si el problema soy yo, la solución es fácil». Pues apenas 48 horas después la dirección deportiva y la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, tomaron la decisión en una reunión que no se celebró en el estadio de Pasarón, donde a primera hora de la tarde comenzaba la actividad como cualquier otro día.

Este miércoles será Jesús Ramos quien asuma la dirección del equipo, como ya hizo a finales de octubre cuando el club destituyó a Luismi tras varias semanas de malos resultados. El equipo está a las puertas del play off de descenso cuando las aspiraciones con las que llegó eran mucho más ambiciosas. Este año el Pontevedra se había puesto como meta meterse en el play off de ascenso y después de unos primeras semanas en las que imprimió carácter al equipo, se desvaneció. Solo tres puntos de los 24 posibles enterraron estas aspiraciones del conjunto granate y lo hizo entrar en una dinámica de la que no se veía con fuerzas de salir.

Ahora quedan por determinar cuáles serán esas tareas que asume Carlos Pouso dentro del club y quién asumirá la coordinación de la base, hasta ahora en manos de Jesús Ramos.