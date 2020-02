El sector agrario de la provincia se suma a la protesta del 19 de febrero en A Coruña

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 13/02/2020

El sindicato Unións Agrarias anunció este jueves en Pontevedra la convocatoria de una movilización ante la Delegación del Gobierno en A Coruña bajo el lema Prezos xustos para o sector agrario. La protesta tendrá lugar el próximo 19 de febrero, a las 12 horas, según explicó Javier Iglesias, responsable de ganadería de la central. La concentración se enmarca dentro de las movilizaciones a nivel nacional. «Os produtores perciben os prezos de hai 20 anos cando os custes son moi distintos e hai esixencias novas respecto das condicións medioambientais, trazabilidade ou seguridade alimentaria. Prevense máis incrementos», señaló Iglesias. Unións Agrarias aludió a la necesidad de legislar, como hizo algún país europeo, para introducir en los contratos los costes de producción. «Francia, sempre pioneiro, fíxoo hai ano e medio. O que di o Goberno soa ben, pero hai que demostralo», indicó. También reclamaron un observatorio específico, ya que hay productos específicos. Por su parte, Manuel Ángel Dopazo, secretario comarcal do Salnés, se centró en el sector del vino. Antes dijo que muchos invernaderos de la comarca ya no se cubren con plásticos debido a la alta inversión, y que esos terrenos pasan a viñedos. En Rías Baixas, dijo, se mejoró mucho desde que hay contratos obligatorios antes de recoger la uva, pero subrayó que hay muchas amenazas e incertidumbres derivadas de los aranceles del 25 % con Estados Unidos y del Brexit. «Botamos de menos unha mesa do viño para negociar uns prezos mínimos pactados como noutros sectores», subrayó.