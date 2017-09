Una familia adoptó al can tras una intervención televisiva del cómico Dani Rovira

De trabajar en Angrois y buscar a Marta del Castillo a jubilarse en Pontevedra Una familia adoptó al can tras una intervención televisiva del cómico Dani Rovira

De trabajar en Angrois y buscar a Marta del Castillo a jubilarse en Pontevedra Una familia adoptó al can tras una intervención televisiva del cómico Dani Rovira Cedido

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 29/09/2017 05:00 h

Meses atrás, la pontevedresa Marta Martínez y su marido estaban viendo El hormiguero cuando el popular actor Dani Rovira presentó su sección en la que busca familias que adopten perros. En aquella ocasión, el protagonismo recayó en Brus: «Empezó a decir que era un perro policía que había llegado a una edad en la que tenía que jubilarse. Explicó que estaba especializado en buscar cadáveres y que había estado con lo de Marta del Castillo, los niños de Córdoba -el caso por el que fue condenado por asesinato José Bretón, padre de los pequeños- y también con lo del accidente del Alvia en Santiago».

Fue aludir Rovira al siniestro de Angrois y le tocó «la fibra sensible». Marta Martínez no se lo pensó dos veces. «Ese perro tiene que ser nuestro -se dijo entonces-. Y un año después es nuestro».

Este matrimonio de la parroquia de Salcedo se encontró con Brus este lunes. Fue algo que nunca olvidarán. «Fuimos a buscarlo y, cuando llegamos a casa, que serían sobre las diez de la noche, estaba toda mi familia esperando para recibirlo... Mis padres, mis hermanos...», relata mientras destaca que no es el único perro que tienen.

Si se le pregunta qué tal está siendo la adaptación del can a su nuevo hogar, se ríe y subraya: «La verdad es que muy bien. Lo primero que hizo fue echarme del sofá. Este miércoles por la noche estaba hablando con el que fue su guía y me preguntó lo mismo. Le contesté: "Perfecto, ya se hizo dueño del sofá, no nos deja ni sentarnos"». «Qué rápido se acostumbra uno a lo bueno», fue la réplica del policía nacional, quien mantiene un contacto habitual con el matrimonio.

Esta adopción fue posible gracias a la labor que desarrolla la asociación sin ánimo de lucro Héroes de 4 Patas. Se trata de un colectivo fundado por un grupo de policías nacionales que, según declaran, «persigue dar visibilidad a la labor de perros de trabajo empleados por Administraciones públicas [policía, ejército…] o entidades privadas [empresas de seguridad privada, grupos de rescate…] y ofrecer una retirada digna y de calidad a los ejemplares que abandonan el servicio por edad o pérdida de capacidades».

En el caso concreto de Brus, este ha finalizado su vida activa después de diez años de servicio especializado en la recuperación de restos humanos. Es uno de los 125 perros a los que Héroes de 4 Patas ha hallado un hogar desde su constitución como asociación hace casi tres años.

En este punto, desde esta asociación precisan que, en la actualidad, el Cuerpo Nacional de Policía cuenta en Galicia con un total de diecisiete perros policía, mientras que en todo el territorio nacional son 452.