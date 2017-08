Pontevedra diseña una pradera para esparcir cenizas y celebrar funerales laicos

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 31/08/2017

El Concello de Pontevedra ha presentado la recreación de Voltar á terra, el proyecto para contar con una pradera para esparcir cenizas y realizar ceremonias laicas en el cementerio municipal de San Mauro en el que lleva trabajando desde hace más de un año. Elaborado por el estudio ARC+S, la intención municipal es que su ejecución comience en un plazo de dos o tres meses. En el horizonte, que se pueda usar para Todos los Santos del 2018.

La concejala de Cementerios, Carme Fouces (BNG), comentó que el proyecto empezó como algo más pequeño y fue creciendo con el paso del tiempo. Se actuará en una parcela de casi 6.000 metros cuadrados situada en la parte nueva del camposanto. Constará de una zona para realizar ceremonias laicas, con capacidad para unas 80 personas, y dispondrá de 1.083 columbarios. Los habrá de cuatro cofres (37), de cinco (50) y de seis (34), además de sepulturas con cofres incrustados en la tierra (481).

El gobierno local pretende con esta actuación dar respuesta a las nuevas necesidades funerarias y a una tendencia al alza, como es la incineración. «Vaise resolver para moitos anos o tema das cinzas. Son concesións administrativas por 75 anos porque non se poden enaxenar en mans privadas, e vai haber alugueres», apuntó Fouces. La concejala hizo hincapié en que la ejecución del proyecto permitirá dar el aspecto que se merece al cementerio de San Mauro «e engadirlle a excelencia». «É un proxecto ambicioso que cremos vai ser do agrado de todo o mundo e vai cubrir as necesidades porque a tendencia é cada vez máis á incineración», dijo. Rogelio Carballo, arquitecto de ARC+S, comentó que es la primera vez que trabajan en un encargo de estas características.