El alcalde de Ponte Caldelas «reflexiona» sobre un nuevo Concello con A Lama y Fornelos
PONTEVEDRA / LA VOZ
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La propuesta de Andrés Díaz encuentra el rechazo de sus homólogos David Carrera y Emiliano Lage, que apuestan más por mancomunar servicios que por una fusión municipal23 jul 2026 . Actualizado a las 17:28 h.
El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz (PSOE), realizó en el perfil oficial de Facebook del Concello una «reflexión de lo que realmente va a pasar en el futuro» con una propuesta de creación de