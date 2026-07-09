Ponte Caldelas renuncia, por tercer año, a la bandera azul en la playa fluvial: «Non hai socorristas»

Playa fluvial de A Calzada, en el Verdugo, en Ponte Caldelas, en una foto de archivo ÁNGEL LÓPEZ

La playa del río Verdugo, en A Calzada, en Ponte Caldelas, la primera playa fluvial de España, no izará la bandera azul este verano, pese a que Adeac se la otorgó en la convocatoria en la convocatoria del 2026. El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, hacía el anuncio a través de un mensaje en redes sociales: «Un ano máis, e xa é o terceiro, vémonos obrigados a renunciar á bandeira azul».

El regidor explicó que el problema es ajeno al Concello y que obedece a la coyuntura de un sector muy específico. Recuerda que esta renuncia a la bandera azul es «non por falta de compromiso nin de calidade da nosa praia fluvial, senón por un problema que se repite cada verán: a falta de socorristas». Y es que como el propio regidor desvela: «O proceso de selección volveu quedar deserto».

La presencia de socorristas en un horario aceptable y todos los días de la semana durante la temporada de baño, es decir, del 1 de julio al 31 de agosto, es un criterio irrenunciable para Adeac. Un Concello puede ver aprobada su candidatura, pero no puede izarla hasta que cuente con socorristas y en el caso de Ponte Caldelas no ha sido posible. «Respectamos profundamente a bandeira azul e, por responsabilidade, preferimos renunciar antes que incumprir os seus requisitos», insiste el regidor.

Díaz añade que no se da por vencido y que volverá a intentarlo en el 2027: «O próximo ano volveremos optar a este distintivo coa mesma ilusión e co compromiso de seguir facendo da praia fluvial da Calzada un referente de calidade, porque o orgullo de Ponte Caldelas vai moito máis alá dunha bandeira».