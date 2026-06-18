Detenido el vecino de Ponte Caldelas que raptó a su bebé y huyó al monte tras agredir a su expareja

Guardia Civil

Fin a la huida de Suso Rosendo, conocido como O Picacho. Se trata del vecino de Ponte Caldelas que el martes por la tarde, presuntamente, agredió a su expareja y luego raptó a su bebé de trece meses, marchándose al monte con él para luego dejarlo sano y salvo en las proximidades de la rectoral de su parroquia, Tourón. Fue detenido a primera hora de esta mañana de jueves por la Guardia Civil, que le seguía los pasos desde que tuvo lugar el suceso.

El hombre fue arrestado en uno de los sitios más previsibles: cuando volvía a casa de su expareja y madre de su hijo ya que, aunque oficialmente ya no están juntos, los vecinos le veían en este domicilio continuamente. Y ahí fue donde finalmente se le dio alcance.

El arrestado, que antes de los hechos ocurridos esta semana tenía ya una orden de busca y captura para entrar en prisión, tiene numerosos antecedentes policiales. Ya ha estado en prisión y tiene una amplísima trayectoria violenta en su municipio, donde algunos vecinos reconocen tenerle miedo.

Rosendo ha sido detenido por la requisitoria que habia en vigor, ya que tenía ya una orden de detención e ingreso en prisión. Ahora se realizarán diligencias con respecto a los hechos sucedidos anteayer, sobre la agresión de su expareja y a la huida con su hijo.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del martes, cuando el sospechoso, presumiblemente, agredió a su ex compañera sentimental en el que había sido su domicilio familiar en el lugar de Tourón. La mujer de la que, al parecer, se estaba separando, tuvo que ser derivada en ambulancia hasta el Hospital Montecelo de Pontevedra, si bien las lesiones que presentaba no eran graves y ya ha sido dada de alta. O Picacho emprendió la huida llevándose consigo al bebé, que fue posteriormente localizado sano y salvo, en torno a las 19.30 horas, en las proximidades de la rectoral y el cementerio de Ponte Caldelas. El niño quedó a cargo de un familiar hasta que su madre pudo regresar del centro hospitalario.