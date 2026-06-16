La Guardia Civil recupera sano y salvo a un bebe secuestrado por su padre tras agredir a su expareja en Ponte Caldelas

La Guardia Civil está empleando drones para tratar de localizar al fugitivo MARTINA MISER

Un espectacular dispositivo de la Guardia Civil está tratando de localizar por tierra y aire a un hombre de 43 años que, a primera hora de esta tarde, agredió en el Concello de Ponte Caldelas a su expareja y secuestró al bebé de ambos. Por el momento, desde la Comandancia de Pontevedra ya han confirmado que el pequeño ha sido recuperado en perfecto estado, mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

Todo comenzó en torno a las cuatro y media de la tarde cuando el sospechoso, presumiblemente, agredió a su excompañera sentimental en el que había sido su domicilio familiar en el lugar de Tourón. La mujer, de la que, al parecer, se estaba separando, tuvo que ser derivada en ambulancia hasta el Hospital Montecelo de Pontevedra, si bien las lesiones que presentaba no eran graves y ya ha sido dada de alta.

Sin embargo, el hombre emprendió la huida llevándose consigo al bebé, que fue posteriormente localizado sano y salvo , en torno a las 19.30 horas, en las proximidades de la rectoral y el cementerio de Ponte Caldelas. El niño quedó a cargo de un familiar hasta que su madre pudo regresar a hacerse cargo del pequeño. Pero de su padre no había rastro alguno, por lo que se sospecha que puede permanecer escondido en alguno de los montes de este concello pontevedrés o de algún otro municipio cercano.

Esto ha determinado que la Guardia Civil haya activado un amplio dispositivo en el que participan media docena de patrullas de Seguridad Ciudadana, otras dos del Seprona, un helicóptero, el Equipo Pegaso, el equipo de drones con el que cuenta el instituto armado para este tipo labores, y un perro de rastreo del GRS, el Grupo de Reserva y Seguridad que tiene su acuartelamiento en Castrosenín (Pontevedra).

De igual modo, la Comandancia ha confirmado que al sospechoso ya le constaba una orden de búsqueda e ingreso en prisión.